Rewolucja w komputerach. Naukowcy mają nowy pomysł na dyski

Naukowcy z Flinders University opracowali nowy polimer, który może zrewolucjonizować branżę przechowywania danych. Materiał zapewnia bardzo dużą gęstość zapisu, a do tego jest tani w produkcji.

Z roku na rok generujemy coraz więcej danych, co stawia przed nami ogromne wyzwanie związane z ich przechowywaniem. Wraz z rosnącą ilością informacji, potrzebujemy coraz większych przestrzeni dyskowych, co prowadzi do problemów z kosztami przechowywania danych. Wzrost zapotrzebowania na pamięć wymaga ciągłego rozwoju technologii, aby sprostać rosnącym wymaganiom.

Sytuację może zmienić przełomowe odkrycie naukowców z Flinders University. Opracowany przez nich nowy polimer ma potencjał do stworzenia innowacyjnych nośników danych, które mogłyby znacząco poprawić efektywność przechowywania danych. Szczegóły opisano w publikacji naukowej w serwisie Advanced Science.

Nowy pomysł na przechowywanie danych

Zespół Chalker Lab zajmujący się chemią polimerów na Uniwersytecie Flindersa stworzył nowoczesny polimer z siarki i dicyklopentadienu, który pozwala przechowywać dane w formie miniaturowych „wgłębień” w nanoskali. Co prawda naukowcy nie podają szczegółów, ale taki materiał ma zapewniać większą gęstość zapisu niż tradycyjne dyski twarde.

Co więcej, nośniki wykonane z tego materiału można wielokrotnie używać – dane można wymazać w kilka sekund za pomocą krótkich impulsów ciepła i zapisać od nowa.

Nadchodzi rewolucja w przechowywaniu danych?

Serwis SciTechDaily zauważa, że wcześniej nad technologią przechowywania danych w formie wgłębień na powierzchni materiałów pracowały takie firmy, jak IBM, LG Electronics i Intel. Chociaż osiągnięto obiecujące wyniki i innowacje w tej dziedzinie, masowe zastosowanie tej technologii napotkało poważne przeszkody. Głównymi problemami były wysokie wymagania energetyczne, duże koszty oraz złożoność materiałów, co uniemożliwiało jej opłacalną komercjalizację.

Materiał opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Flinders może odnieść sukces. Nowe nośniki danych mogłyby mieć znacznie większą gęstość niż tradycyjne dyski twarde czy nośniki półprzewodnikowe, a przy tym byłyby stosunkowo tanie w produkcji i eksploatacji. Wciąż jednak nie wiadomo, czy wynalazek znajdzie szerokie zastosowanie.

„Niski koszt bloków budulcowych (siarki i dicyklopentadienu) jest atrakcyjną cechą, która może wspierać przyszły rozwój polimeru w zastosowaniach związanych z przechowywaniem danych” - powiedział doktorant Samuel Tonkin z Chalker Lab.

foto na wejście: Adobe Stock