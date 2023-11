Dlaczego przy rezonansie trzeba usunąć wszystkie metalowe rzeczy? To wideo pokazuje to dosadnie. Niech będzie przestrogą.

Przed przystąpieniem do badania przy użyciu rezonansu magnetycznego należy wyjąć i zdjąć wszystkie metalowe przedmioty. Jest to dobrze znany fakt – nawet osobom, które nigdy tego nie przeżyły. Jasne jest też to, dlaczego tak jest – całość opiera się wszak na elektromagnesach. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, o jak dużej sile przyciągania jest mowa. Nagranie wideo, które pojawiło się w serwisie Reddit pokazuje to dosadnie.

Rezonans magnetyczny kontra metalowe przedmioty – wideo

Rezonans magnetyczny stanowi zagrożenie nie tylko dla małych przedmiotów. Na nagraniu widzimy, jak wciąga do swojego wnętrza metalowe krzesło składane. Może też obserwować nierówną walkę człowieka z maszyną, próbującego wyjąć później to krzesło.

Jak działa rezonans magnetyczny?

A czy wiesz, jak działa rezonans magnetyczny? Sercem urządzenia jest silny elektromagnes otaczający tubę, w której umieszczany jest pacjent. Generowane pole magnetyczne wpływa na protony wodoru w ciele – robi to w taki sposób, że ustawiają się one względem jego biegunów, a następnie wracają do naturalnego stanu, oddając nadmiar energii w formie fali radiowej. Ta ostatnia jest przechwytywana przez czujniki i poddawana interpretacji.

Rezonans magnetyczny służy obrazowaniu, pomagając tym samym w wykrywaniu zmian chorobowych w tkankach, także tych, które są przysłonięte przez kości. Szczególnie przydatny jest w badaniu mózgu, mięśni i serca.

