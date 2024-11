Roboty odkurzające to jedna z kategorii sprzętów najdobitniej udowadniających, że nowe technologie mogą mieć wymiar bardzo praktyczny. Widoczne jest to szczególnie we flagowych modelach, takich jak Roborock S8 MaxV Ultra, który został naszpikowany zaawansowanymi rozwiązaniami.

Roboty sprzątające już od kilku lat nie są postrzegane jako coś egzotycznego. Stały się popularne i są cenione przez wiele osób, co można odnosić zwłaszcza do Roborock. To marka inteligentnych urządzeń czyszczących założona w 2014 r., która, jak pokazał niedawny raport IDC, pod kątem sprzedaży robotów odkurzających stała się numerem jeden na świecie. Dekada projektowania, produkcji i ciągłych udoskonaleń sprawiły, że urządzenia Roborock są w stanie spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających. Odpowiedzią na ich potrzeby jest zwłaszcza flagowa seria S8 Max Series, w której prym wiedzie model S8 MaxV Ultra.

Funkcje, które odpowiadają na współczesne potrzeby domowe

S8 MaxV Ultra został wyposażony w szczotkę DuoRoller Riser oraz system mopowania VibraRise 3.0, dzięki czemu jest w stanie poradzić sobie z usuwaniem zabrudzeń zarówno z twardych powierzchni, jak i z wykładzin oraz dywanów. Efektywnie zbiera nie tylko kurz, ale też włosy, sierść zwierząt, a nawet zaschnięte plamy.

Robot szybko przełączy się z odkurzania podłogi na odkurzanie dywanu

W kontekście jego możliwości nie bez znaczenia jest też moc ssania wynosząca aż 10 000 Pa, co stanowi czołowy wynik wśród tego typu urządzeń. Jakby tego było mało, S8 MaxV Ultra dysponuje również boczną szczotką FlexiArm i dodatkowym mopem krawędziowym, dzięki którym zapewnia sprzątanie nawet w trudno dostępnych miejscach. Często pomijane przez tańsze roboty odkurzające zabrudzenia w narożnikach czy przestrzeniach pod meblami w tym przypadku przestają być irytującym problemem.

Efektywność sprzątania to jedno, ale równie ważne jest wcześniejsze dotarcie robota w każdy zakątek domu. I tutaj pomagają już najnowocześniejsze technologie. S8 MaxV Ultra dysponuje zaawansowanym systemem mapowania PreciseSense LiDAR Navigation, dzięki któremu w mgnieniu oka tworzy precyzyjne mapy, a następnie wybiera najbardziej efektywne trasy. Pojawiające się na drodze przeszkody nie stanowią problemu, ponieważ są identyfikowane i omijane. S8 MaxV Ultra obsługuje technologię Reactive AI 2.0, rozpoznaje ponad 20 typów obiektów, w tym zwierzęta. Nie dość, że robot automatycznie zatrzyma szczotkę i ominie pupila, nie stresując go, to daje nawet możliwość połączenia wideo na żywo i komunikacji ze zwierzęciem. Nie brakuje tu również opcji tworzenia wirtualnych ścian i tym samym wyłączania wybranych pomieszczeń z pracy robota (czasowo lub na stałe). Dzięki temu nie będzie on przeszkadzał np. w systematycznych ćwiczeniach czy gotowaniu.

Inteligentne wykrywanie przeszkód i schodów pozwala na bezpieczną pracę

Czego jeszcze oczekuje użytkownik sięgający po urządzenie sprzątające z wyższej półki? Tego, że nie będzie musiał interesować się nim po skończonej pracy. I w tym przypadku rozwiązanie mocno zwiększające komfort to bezobsługowa stacja dokująca RockDock Ultra 8-w-1. Zapewnia ona nie tylko ładowanie i automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz oraz mycie i suszenie mopa, ale też dozowanie detergentu, uzupełnianie zbiornika na wodę czy samoczyszczenie samej bazy dokującej.

Sterowanie aplikacją, asystent głosowy i nienaganny design

Co w sytuacji, w której pojawia się chęć ingerowania w pracę robota odkurzającego? Absolutnie nie oznacza to, że trzeba biec do samego urządzenia czy stacji dokującej. Nowoczesne modele dają użytkownikowi inne, znacznie wygodniejsze opcje. W tym przypadku są dwie – sterowanie z poziomu aplikacji mobilnej lub przy pomocy asystenta głosowego.

Asystent głosowy pozwala na wydanie kilku podstawowych komend, np. na nakazanie szybkiego uruchomienia sprzątania, określenia obszarów do sprzątania, a także mocy ssania i przepływu wody czy wywołanie robota do powrotu. Aplikacja mobilna daje znacznie większe możliwości. Przy jej pomocy można nie tylko dokładnie zarządzać pracą robota, ale też skorzystać z dodatkowych opcji np. "Pawsitively" Perfect dla właścicieli zwierząt (opcji robienia im zdjęć bądź wyszukiwania w domu za pomocą kamery) czy Temporary Cleaning Supported dającej możliwość szybkiego reagowania na niespodziewane zabrudzenia bez zakłócania zaplanowanej rutyny sprzątania. Z poziomu aplikacji mobilnej można też edytować mapy. Wszystko bez wstawania z kanapy, nawet jeśli siedzimy na niej poza swoim domem. Wystarczy sięgnąć po telefon.

Co jeszcze warto odnotować, to fakt, że Roborock S8 MaxV Ultra nie tylko zapewnia wyjątkową wydajność, ale jednocześnie cechuje się wysoką jakością wykonania i nienagannym designem. Producent postawił na sprawdzony, wielokrotnie nagradzany styl, dzięki któremu Roborock S8 MaxV Ultra zdobył m.in. nagrodę Red Dot, często nazywaną „Oscarem designu”.

Robot sprzątający Roborock S8 MaxV Ultra doskonale komponuje się ze stylowymi wnętrzami

Specjalna oferta na Black Friday

W przypadku sprzętu sprzątającego szczególnie ważne jest, aby kupowane przez nas urządzenie cechowało się jak najwyższą efektywnością pracy i szeroką funkcjonalnością. Seria flagowa Roborock, w tym również Roborock S8 MaxV Ultra, pasuje do tego podejścia idealnie, ale mimo to producent wyciągnął kolejne asy z rękawa. Chodzi o ponadprzeciętną obsługę posprzedażową, która obejmuje nie tylko podstawową 30-dniową politykę zwrotów i bezpłatnej wysyłki, ale także bezpłatną naprawę i 2-letnią gwarancję, oraz specjalną ofertę promocyjną z okazji Black Friday. Roborock szykuje atrakcyjne zniżki, w tym rabaty nawet do ok. 50 proc. oraz darmowe prezenty dołączane do wybranych produktów. Więcej na temat ofert Roborocka z okazji Black Friday na stronie.