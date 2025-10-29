Możesz zamówić robota, który podleje kwiaty i opróżni zmywarkę. Ale jest haczyk

Norwesko-amerykańska firma 1X ruszyła z przedsprzedażą swojego humanoidalnego robota domowego Neo. Można go zamówić do Polski, choć niekoniecznie będziesz chciał znaleźć się w gronie pierwszych klientów.

Cena? Robota 1X Neo można kupić na własność za 20 tys. dol. (ok. 73 tys. zł) lub wynająć za 499 dol. (ok. 1800 zł) miesięcznie. Kwoty te nie obejmują europejskich podatków.

Robot 1X Neo na razie będzie zdalnie obsługiwany przez ludzi

Twórcy informują, że zależy im na stworzeniu w pełni autonomicznego robota kontrolowanego przez AI, ale realizacja tego celu wymaga zebrania wielu danych treningowych. A tych dostarczą pierwsi klienci.

W chwili startu sprzedaży, 1X Neo ma mieć "częściową autonomię" i być zdolny jedynie do wykonywania podstawowych operacji. W niwktóych sytuacjach użycie robota ma wymagać zaplanowania połączenia z pracownikiem firmy, który przejmie zdalną kontrolę nad robotem z wykorzystaniem gogli VR. Każde takie połączenie ma dostarczyć nowej porcji danych treningowych, którymi będzie karmiona sztuczna inteligencja, aby ostatecznie zapewnić pełną autonomię.

Takie podejście rodzi oczywiście obawy związane z prywatnością i bezpieczeństwem, ale firma 1X informuje, że pomyślała o podstawowych zabezpieczeniach:

podczas połączenia z operatorem twarze domowników mają być zamazywane;

użytkownik ma mieć możliwość zdefiniowania stref, do których robot nie będzie mógł wejść nawet kontrolowany przez operatora;

operator ma móc przejąć kontrolę nad robotem dopiero po wyrażeniu przez użytkownika zgody w aplikacji;

trwające połączenie z operatorem ma być sygnalizowane przez oświetlenie LED na głowie robota.

Choć 1X Neo ma formę humanoidalną, porusza się zdecydowanie mniej sprawnie niż człowiek. Niefinalny prototyp w teście przeprowadzonym przez Wall Street Journal potrzebował ponad minuty na przyniesienie butelki wody z lodówki oddalonej o 3 metry oraz oraz niemal 5 minut na włożenie 3 naczyń do zmywarki. A w obu tych sytuacjach robot był kontrolowany przez operatora, który walczył z jego ruchowymi ograniczeniami. Twórcy deklarują jednak, że gotowy produkt będzie miał większy zakres ruchów. Bateria? Jedno ładowanie ma wystarczyć na 4 godziny pracy.

Wysyłka do amerykańskich klientów zaplanowana jest nieprecyzyjnie na rok 2026, a "później" roboty mają być dostarczone na inne rynki. Sklep internetowy producenta pozwala na złożenie zamówienia do Polski.