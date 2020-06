Nie brakuje opinii, iż Rockstar Games to jeden z najbardziej cenionych producentów gier. Ma w swoim dorobku kilka ogromnych hitów, do których należy zaliczyć także Grand Theft Auto V i Red Dead Redemption 2 oraz dedykowane im moduły sieciowe, odpowiednio GTA Online i Red Dead Online. Jeśli się przy nich bawicie, to dziś wieczorem nie planujecie dłuższego maratonu.

Decyzją Rockstar Games serwery GTA Online i Red Dead Online zostaną tymczasowo wyłączone. Zabawa nie będzie możliwa dziś, w godzinach 20:00 - 22:00 polskiego czasu.

Black Lives Matter. To honor the legacy of George Floyd, today, 6/4/20, from 2:00-4:00 p.m. ET, we will be shutting down access to our online games, Grand Theft Auto Online and Red Dead Online.