Take-Two ma naprawdę spore powody do zadowolenia. Opublikowany raport finansowy poza informacjami o pokaźnych zyskach przyniósł informacje o tym, jak wygląda sprzedaż kilku doskonale znanych gier. Wciąż imponuje przede wszystkim Grand Theft Auto V.

Nie tak dawno pialiśmy, że tytuł ten znalazł 120 milionów nabywców. Okazuje się jednak, że to już nieaktualne. Obecnie trzeba mówić o 130 mln graczy, którzy zdecydowali się na zakup GTA 5. Dzieło studia Rockstar liczy sobie 7 lat, a wciąż sprzedaje się lepiej niż wiele nowości. Wśród najlepiej sprzedających się gier w historii przed GTA 5 znajdują się tylko Tetris i Minecraft, dla wielu wyłonienie największego hitu jest tu jednak bardzo proste.

Update to Take Two title sales:



Grand Theft Auto V - 130 million units

Red Dead Redemption 2 - 31 million units

NBA 2K20 - 12 million units (+33% vs 2K19)

Borderlands 3 - 10 million units

The Outer Worlds - 2.5 million units



GTAV doesn't include free copies via Epic Store pic.twitter.com/I60UnQM2Eo