Jeszcze przed premierą 2. sezonu “Rodu Smoka” Warner Bros. postanowiło uchylić rąbka tajemnicy odnośnie do dalszych losów prequela “Gry o Tron” – 3. sezon oficjalnie powstanie.

Ród Smoka: 3. sezon oficjalnie powstanie

“Ród Smoka” to jedna z najlepszych produkcji dostępnych w nowym serwisie Max, która przenosi widza 200 lat wstecz względem wydarzeń, ukazanych w legendarnej “Grze o Tron”.

Tytuł oparty na książce George’a R.R. Martina “Ogień i krew” spotkał się z niezwykle entuzjastycznym odbiorem, czego efektem jest debiutująca za chwilę kontynuacja opowieści o rodzie Targaryenów. Jakby tego było mało, jeszcze przed premierą sequela Warner Bros. podzieliło się z fanami wieścią, którą nie pogardzi żaden amator bratobójczych starć z Westeros – 3. sezon serialu “Ród Smoka” oficjalnie powstanie. Okazję, aby go zapowiedzieć, miała Francesca Orsi – Executive Vice President, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films:

George, Ryan, pozostali wspaniali producenci wykonawczy, obsada i ekipa produkcyjna zdobyli nowe szczyty w drugim sezonie »Rodu Smoka«. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wysiłku, który włożyli w jego stworzenie, skali i rozmachu, które mogą konkurować tylko z jego wspaniałą historią. Jesteśmy podekscytowani, że będziemy mogli kontynuować sagę Rodu Targaryen i podziwiać efekty pracy tej ekipy w kolejnym, trzecim sezonie.

Ród Smoka: 2 sezon – kiedy premiera w Max?

To na ten moment wszystko, co wiadomo o kolejnej odsłonie popularnej serii. Pozostaje nam wyczekiwać rozwoju wydarzeń na łamach sezonu 2., który trafi do biblioteki Max 17 czerwca, a który już zbiera obiecujące, pierwsze recenzje.

Do jego obsady powrócą: Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall, do których dołączą: Abubakar Salim, Gayle Rankin, Freddie Fox, Simon Russell Beale, Clinton Liberty, Jamie Kenna, Kieran Bew, Tom Bennett, Tom Taylor i Vincent Regan.

Twórcami serialu są George R.R. Martin oraz Ryan Condal (“Hercules”, “Colony”, “Rampage: Dzika furia”).

Źródło: prasa.wbdpoland.pl