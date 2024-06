Nie działa HBO Max? Zobacz, co musisz zrobić

Próbujesz uruchomić serwis HBO Max, ale ten nie działa? Nic w tym dziwnego. Popularna platforma streamingowa z dniem 11 czerwca przestała istnieć. Zastąpił ją Max. Jak korzystać z serwisu? Krótki poradnik.

Biblioteka “nowej” platformy Max ma obejmować niemal 30 tys. godzin materiałów. Na liście produkcji znajdą się przede wszystkim hitowe tytuły prosto z kina (m.in. “Diuna: część druga”), ale też szereg programów z TVN i Discovery.

Zmiana, na którą zdecydował się właściciel marki HBO, koncern Warner Bros., wynika z faktu połączenia sił z koncernem Discovery (odpowiadającym za TVN i Playera). W związku z tym postanowiono stworzyć nową platformę, której nazwa nie będzie sugerować, że dotyczy ona tylko konkretnej marki, jak to było w przypadku HBO Max.

Nowa platforma Max ma więc w sobie charakter swojego poprzednika, jest jednak jego rozwinięciem i ma charakteryzować się większą uniwersalnością. Jak więc zacząć korzystać z serwisu, jeśli wcześniej byłeś subskrybentem HBO Max, a zmiany wymusiły przejście na nową platformę?

Jak przejść z HBO Max na Max?

Przede wszystkim należy zacząć od zainstalowania nowych aplikacji. Z wymaganej dotąd HBO Max musisz “przesiąść się” na Max. Bez trudu znajdziesz ją w każdym sklepie z aplikacjami – pobierz ją, a poprzednią HBO Max możesz odinstalować, nie będzie już potrzebna.

Kiedy masz już na swoim urządzeniu nową aplikację Max, można powiedzieć, że w zasadzie połowa drogi za tobą. Teraz tylko uruchom Max i wpisz dane do logowania. Tutaj właściciel platformy nie utrudnia procesu przejścia na nową usługę – zaloguj się tymi samymi danymi, którymi do tej pory logowałeś się do HBO Max. Nie musisz zakładać nowego konta, potwierdzać maila etc.

Razem z danymi do logowania Warner Bros. Discovery przeniósł też profile użytkowników w ramach jednego konta. Jeśli więc dzieliłeś swoje konto z najbliższymi, w Max nic się nie zmienia. Na nowej platformie każdy z użytkowników będzie mieć dostęp do swojego profilu, zapisanych produkcji i historii oglądania.

Max – logowanie do serwisu. Musisz mieć nową aplikację. Co z przeglądarkami?

Aby zalogować się do nowej platformy Max, musisz mieć na swoim urządzeniu aplikację Max. Poprzednia (HBO Max) już nie zadziała – o tym pisaliśmy wyżej. Jednak co w sytuacji, kiedy ulubione seriale i filmy chcesz oglądać na komputerze? Jeśli wcześniej korzystałeś z HBO Max w przeglądarce z zapisanej zakładki, w zasadzie nie musisz nic robić.

Poprzednia strona automatycznie przekieruje cię na nowy adres. Jeśli jednak chcesz, możesz ręcznie zmienić zakładkę i wpisać link nowej platformy. Działa ona pod adresem max.com. I w tym przypadku należy zalogować się dotychczas używanymi danymi.

Strona główna Max (Źródło: Max)

Przejście z HBO Max na Max nie sprawi nikomu trudności

W istocie logowanie na Max nie powinno przysporzyć większych trudności. Zmiana HBO Max na Max jest dla użytkowników niezauważalna – pomijając zawartość nowego serwisu. Wystarczy tylko pamiętać, aby chcąc zalogować się na Max, zainstalować przed tym nową aplikację na swoim urządzeniu. Dane logowania (login i hasło) pozostają takie same, nie musisz więc generować nowych haseł.