Premiera Max w Polsce to jedno z głośniejszych wydarzeń na rynku VOD w ostatnim czasie. Aktualnym stało się pytanie o ofertę serwisu oraz o to, czy warto wykupić dla niej pakiet. Jeśli decyzję macie jeszcze przed sobą, prezentujemy najlepsze produkcje Max, mogące na niej zaważyć.

HBO na przestrzeni lat stało się marką samą w sobie, a głównym domem dla tytułów spod tego właśnie szyldu jest teraz świeżo upieczony następca HBO Max. Oferta platformy Max potrafi zrobić więc wrażenie, zwłaszcza jeśli cenicie dobre seriale. Postanowiliśmy je sobie przypomnieć, aby przedstawić Wam sam crème de la crème – najlepsze produkcje Max, dla których warto wykupić pakiet.

Najlepsze produkcje Max – TOP 10

Czarnobyl

Platforma Max jako następca HBO Max już na starcie mogła włączyć do swojej oferty produkcje, które bez chwili zawahania można zaliczyć do najlepszych w swojej kategorii. Dowodzi tego m.in. “Czarnobyl”, który powraca pamięcią do wydarzeń bezpośrednio przed i po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Spoglądamy na nie oczyma ówczesnych naukowców, polityków i strażaków, którym przyszło odnaleźć się w tak dramatycznych okolicznościach.

W rolach głównych: Jared Harris, Stellan Skarsgård oraz Emily Watson.

Kompania braci

Nowy serwis Max może pochwalić się także jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym serialem wojennym, jaki kiedykolwiek powstał. Mowa o “Kompanii braci” od producentów wykonawczych Toma Hanksa i Stevena Spielberga. Tytuł obrazuje losy Kompanii E, 506. pułku piechoty spadochronowej, 101. Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA tak, jak przedstawili je świadkowie tamtych wydarzeń, ocaleni z II wojny światowej.

Pierwowzorem dla produkcji uczyniono bestsellerową powieść Stephena E. Ambrose’a. W obsadzie znaleźli się zaś m.in.: Damian Lewis, Matthew Settle, Michael Cudlitz, Neal McDonough i Ron Livingston.

Gra o Tron

Najlepsze produkcje Max bez fałszywej skromności reprezentuje również “Gra o tron”. Adaptacja “Pieśni Lodu i Ognia” autorstwa George’a R.R. Martina co rusz pojawia się w kontekście swoich nowych prequeli; sama w sobie niezmiennie stanowi zaś punkt odniesienia dla zainspirowanych nią twórców fantasy.

W rolach głównych: Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke, Kit Harington, Sophie Turner i Maisie Williams.

Rodzina Soprano

Kino gangsterskie aż do dziś garściami czerpie z “Rodziny Soprano”. Ten, dostępny na Max serial ukazuje przełomowy moment w życiu Tony’ego – oddanego męża i ojca oraz… szefa mafii, który, przytłoczony problemami w życiu zawodowym i osobistym, ląduje na przysłowiowej kozetce gabinetu psychiatrycznego.

Obsadę tytułu współtworzą m.in.: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco, Michael Imperioli, Drea de Matteo, Dominic Chianese i Vincent Pastore.

Detektyw

Na Max możecie też zajrzeć w poszukiwaniu dobrego kryminału. Tak bowiem opisać można w dwóch słowach “Detektywa” – liczącą już cztery sezony antologię z dreszczykiem. Każda kolejna odsłona serialu przedstawia widzom zupełnie nowych bohaterów, którzy konfrontują swoją wiedzę, doświadczenie, umiejętności i odporność psychiczną z mrocznymi zagadkami.

Do tej pory na ekranie pojawili się m.in.: Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Michelle Monaghan, Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Taylor Kitsch, Mahershala Ali, Stephen Dorff, Carmen Ejogo, Jodie Foster i Keli Reis.

Sukcesja

Knucie, manipulacje i zaskakujące zwroty akcji to codzienność w rodzinie Royów. Kiedy mowa o tytułowej sukcesji jednej z największych, globalnych korporacji mediowych, a zarazem rodzinnego biznesu brak czujności może w końcu naprawdę słono kosztować. Kto wyjdzie z tej batalii zwycięsko? – Możecie sprawdzić w serwisie Max.

Obsadę serialu tworzą m.in.: Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Hiam Abbass i Alan Ruck.

Ród Smoka

“Ród smoka” to dobrze oceniany prequel “Gry o tron”, będący ekranizacją powieści George’a R.R. Martina pt. “Ogień i krew” z rodem Targaryenów na pierwszym planie. Ostatnimi czasy głośno o nim z dwóch powodów, które z pewnością przypadną do gustu fanom serii: premiera sezonu 2. w Max już 17 czerwca, a na tym – oficjalnie – nie koniec.

Gwiazdami serialu są m.in.: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey i Graham McTavish.

The Last of Us

Najlepsze produkcje Max to istny kalejdoskop kierunków twórczych, nie wyłączając tych najbardziej wymagających. Kiedy już wydawało się, że stworzenie dobrej ekranizacji gier pozostaje poza zasięgiem, “The Last of Us” weszło całe na biało i zamknęło usta niedowiarkom.

Produkcja kreśli przed widzem wizję świata rodem z postapo, który upada pod ciężarem szerzącej się pandemii grzyba. Niespodziewanie, szansą na ocalenie ludzkości okazują się nastoletnia Ellie oraz jej nieugięty opiekun, Joel.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Murray Bartlett i Jeffrey Pierce.

Biały Lotos

O komediowe akcenty w naszym rankingu zadbał “Biały Lotos”, który przemyca je jednak równolegle do wątków dramatycznych. Choć bowiem wakacje w ekskluzywnym kurorcie stereotypowo kojarzą nam się z beztroską, ta wyraźnie kontrastuje z nierzadko trudną prozą codzienności, dopadającą bohaterów w najmniej spodziewanym momencie. Co wyniknie ze zderzenia tych światów? – Odpowiedzi dostarczą dwa kolejne sezony produkcji (oraz trzeci w drodze).

Na ekranie: Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Sydney Sweeney, Jon Gries, Aubrey Plaza, Tom Hollander i Sabrina Impacciatore.

Sceny z życia małżeńskiego

A skoro o dramatach mowa, “Sceny z życia małżeńskiego” to kolejny pomysł na to, co warto obejrzeć na Max. Ta niezwykle intymna, emocjonalna produkcja stawia nas w nietypowej sytuacji, pozwalając podejrzeć coś, co powinno się obyć bez świadków. Współczesne, amerykańskie małżeństwo Miry i Jonathana podejmuje nierówną walkę o ocalenie ich związku, poruszając się po cienkiej granicy pomiędzy miłością a nienawiścią.

Serial stanowi adaptację filmu Ingmara Bergmana o tym samym tytule. W rolach głównych: Oscar Isaac i Jessica Chastain.

Źródło: materiały prasowe