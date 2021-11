Wczorajszy dzień zakończył się dla niektórych bombą atomową – Roksa.pl, jeden z największych, najstarszych i najbardziej znanych portali z ogłoszeniami dla dorosłych poinformował o zawieszeniu działalności. Co się stało?

Od wczoraj Internet huczy od pogłosek i spekulacji co też stało się z najstarszym polskim portalem z ogłoszeniami erotycznymi. Roksa.pl nagle zniknęła bowiem z Internetu. No może nie do końca zniknęła, ale strona bez żadnego wcześniejszego ostrzeżenia zaczęła wyświetlać komunikat o zawieszeniu działalności.

Portal roksa.pl się skończył

Wciąż nie wiadomo jeszcze co też było powodem takiej decyzji, ale użytkownicy sieci już dokopali się do informacji, że w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki Roksa pojawiła się adnotacja „w likwidacji”. Być może w najbliższych dniach dowiemy się czegoś więcej.

Dla jednych wczoraj skończyła się pewna era (wszak serwis Roksa.pl działał nieprzerwanie niemal 20 lat). Inni pewnie klaszczą z zachwytu. Jedno jest jednak pewne – rynek, choćby nie wiem jak moralnie wątpliwy, nie znosi próżni i zapewne niedługo w miejsce Roksa.pl pojawi się coś innego. Znaczy dobrze wiemy, że inne podobne serwisy już są, ale wiecie – niektórzy zapewne dostrzegą w tym niezłą okazję.

Źródło: roksa.pl