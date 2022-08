Popularny obecnie gatunek i nawiązanie do cenionej marki zagwarantują Rooted sukces? Pierwsze sygnały mogą sugerować, że tak.

Rooted, czyli kolejna walka o przetrwanie

Być może niektórzy słyszeli o Rooted już wcześniej. Jeśli nie, to przy okazji trwających tragów Gamescom 2022 można nadrobić zaległości. O czym mówimy? Jak informują sami twórcy, o postapokaliptycznej grze survivalowej. Akcja przeniesie graczy do 2100 roku, kiedy to garstka ocalałych ludzi musi borykać się z walką o przetrwanie na zniszczonej Ziemi. Nikt nie ukrywa tu inspirowania się serią The Last of Us.

Jeśli chodzi o założenia rozgrywki, te zapowiadają się dość standardowo jak na survival. Trzeba będzie eksplorować świat, zbierać przydatne przedmioty (a niektóre wytwarzać) i budować obozowiska. Nie obejdzie się przy tym bez walk i to nie tylko z wrogo nastawionymi innymi ocalałymi ludźmi, ale jeszcze poważniejszymi zagrożeniami. Można będzie stawiać im czoła solo lub w kooperacji.

Możesz dołożyć cegiełkę do Rooted na Kickstarter

Pracami nad Rooted zajmuje się niewielka ekipa z Headlight Studio. Zazwyczaj w takich przypadkach trudno mówić o wielkich budżetach, nie dziwi w związku z tym start kampanii na platformie Kickstarter. Twórcy postawili za cel zebranie 60 000 euro i patrząc na tempo wpłat można zaryzykować stwierdzenie, że szybko zostanie to zrealizowane. Wpłacający nieco większe kwoty mają mieć zagwarantowane dodatkowe bonusy.

Rooted - gameplay z Gamescom 2022

Tyle jeśli chodzi o informacje. Przygotowano jednak również coś dla oka, a mianowicie materiał wideo prezentujący wycinki z rozgrywki. I w tym miejscu warto zaznaczyć, że Rooted ma bazować na silniku Unreal Engine 5.

Premiera Rooted to dość odległe wydarzenie

Zainteresowani? Chociaż twórcy zdecydowali się promować Rooted podczas tragów Gamescom 2022 nie oznacza to, że przygotowują się do premiery. Ba, to jedna z tych gier prezentowanych na omawianej imprezie, na które trzeba będzie poczekać najdłużej.

Przynajmniej do początku 2024 roku. A i to termin dotyczący wyłącznie wersji na PC. Rooted ma zawitać również na konsole PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S, ale wersjami na te platformy Headlight Studio zajmie się jeszcze później.

Źródło: GamesRadar