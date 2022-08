Również ekipa Bloober Team nie przepuściła okazji do wykorzystania targów Gamescom 2022. I trzeba przyznać, że przygotowała mocny materiał.

Layers of Fears, kolejny polski akcent Gamescom 2022

Wielkie święto branży gier przyniosło nam prezentacje Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties oraz BLACKTAIL, ale już możemy porozmawiać o kolejnej polskiej produkcji. Tytułowe Layers of Fears, zapowiedziane jeszcze w zeszłym roku, powstaje przecież pod okiem Bloober Team. I niech nazwa nikogo nie zwiedzie, to trzecia część serii, którą zresztą niektórzy dobrze znają.

Również w tym przypadku mowa o produkcji dla tych, którzy lubią szybsze bicie serca i ciarki na plecach podczas, szczególnie nocnej, rozgrywki. Nowe Layers of Fears to pierwszoosobowy psychodeliczny horror bazujący na dorobku Layers of Fear oraz Layers of Fear 2, ale jednocześnie mający przynieść pewne nowości, w tym podobno zaskakującą fabułę. Ma być „kompletnym, ostatecznym i jednocześnie nieprzewidywalnym sposobem na odkrywanie historii artystów zniewolonych swoimi obsesjami”.

Zaprezentowany zwiastun niewiele wyjaśnia (co w sumie trudno traktować jak zarzut), twórcy wykorzystali go w sporym stopniu do przypomnienia, że Layers of Fears napędza silnik Unreal Engine 5. Obiecywane jest wsparcie rozdzielczości 4K, a także HDR i ray tracingu.

Layers of Fears gameplay trailer

Do premiery Layers of Fears nie tak daleko

Layers of Fears będzie chyba pozycją obowiązkową dla fanów tego typu produkcji, przynajmniej jeśli chodzi o początek przyszłego roku. Właśnie wtedy gra ma zadebiutować, na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło: Bloober Team