Targi Gamescom 2022 przyniosły coś również dla graczy wyczekujących The Expanse: A Telltale Series. Jak wygląda nowa produkcja Telltale Games?

Czy The Expanse: A Telltale Series dorówna serialowi?

Z zapowiedzią The Expanse: A Telltale Series mieliśmy do czynienia pod koniec zeszłego roku. Nie powiedziano i nie pokazano wtedy zbyt wiele. Z okazji targów Gamescom 2022 studio Telltale Games zdecydowało się zaprezentować pierwsze fragmenty rozgrywki. Również nie jest to materiał rozwiewający wszelkie wątpliwości, ale dość dobrze wprowadza w to, czego można tutaj oczekiwać.

A jeśli wcześniej o tym projekcie nie słyszeliście to przypominamy, iż mowa o grze nawiązującej (jako prequel) do popularnego serialu The Expanse, chyba jednego z ciekawszych w ofercie Amazon Prime Video. W roli głównej bohaterki zdecydowano się obsadzić Caminę Drummer, której trzeba będzie pomóc stłumić bunt na statku Artemis. I tu dodatkowy smaczek, głosu użyczy jej aktorka Cara Gee odgrywająca tę postać we wspomnianym serialu.

Jeśli chodzi natomiast o rozgrywkę, sympatycy twórczości Telltale Games z pewnością nie będą zaskoczeni, ponieważ The Expanse: A Telltale Series ma być grą przygodową „opartą na narracji” zmuszającą gracza do dokonywania trudnych i emocjonalnych wyborów. Zaprezentowany teraz materiał wideo pochodzi z wersji pre-alpha.

The Expanse: A Telltale Series - gameplay

Kiedy premiera The Expanse: A Telltale Series?

Jednocześnie twórcy zdecydowali się uchylić rąbka tajemnicy odnośnie daty premiery. Do tej pory nie mówili na ten temat nic, teraz obiecali pojawienie się The Expanse: A Telltale Series latem przyszłego roku. Gra będzie dostępna na PC.

