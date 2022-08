Lubujący się w produkcjach wywołujących przyśpieszone bicie serca nie od dziś mają, a przynajmniej powinni mieć, na uwadze The Callisto Protocol. Najnowszy materiał nie rozczarowuje.

Survival horror tylko dla najodważniejszych graczy?

Wiedzieliśmy, że jedną z produkcji promowanych podczas Gamescom Opening Night będzie The Callisto Protocol, gra znalazła się bowiem na częściowej liście obecności, jaką organizatorzy ujawnili już kilka dni temu. Tajemnicy nie stanowiło również to, kto w największym stopniu czekał na prezentację nowego materiału wideo i zarazem odlicza czas do premiery tego tytułu. Striking Distance Studios (na czele którego stoi Glen Schofield, jeden z ojców cenionej serii Dead Space) obiecuje przygotować najbardziej przerażającą grę wszech czasów. Co najlepsze, dotychczas opublikowane zwiastuny oraz fragmenty rozgrywki zdawały się pokazywać, że twórcy faktycznie mają na to szanse.

Czy i tym razem jest obiecująco, a w zasadzie przerażająco i brutalnie, jak na tego typu gatunek przystało? Co do tego drugiego nie ma najmniejszych wątpliwości. Zwłaszcza, że pokazano sporo walki, która będzie stanowiła tutaj nie lada wyzwanie. A co do skali wywoływanego strachu, tu już odczucia mogą być bardziej indywidualne. Zaakcentowano jednocześnie, że materiał nie pochodzi z finalnej wersji gry i został zarejestrowany na sprzęcie nowej generacji.

The Callisto Protocol - gameplay z Gamescom Opening Night

Kiedy premiera The Callisto Protocol?

The Callisto Protocol zmierza na spore grono platform sprzętowych, do rozgrywki będą mogli przystąpić posiadacze PC oraz konsol PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S. Kiedy?

Kilka tygodni temu poinformowano, że premiera została zaplanowana na 2 grudnia. Teraz to podtrzymano i miejmy nadzieję, że nic się w tej kwestii już nie zmieni.

Źródło: Striking Distance Studios