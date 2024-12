Rosja przygotowuje własne konsole. Do mocy PS5 “trochę” brakuje

Rosja wyznaczyła sobie ambitny cel, jakim jest opracowanie własnych, krajowych konsol do grania. “Rosyjskie PlayStation” nie dorównuje aktualnie swoją mocą ani PS5, ani Xbox Series X|S.

W marcu 2024 r. informowaliśmy, że prezydent Rosji polecił rządowi, aby ten rozważył możliwość opracowania i wdrożenia do produkcji własnych konsol do gier (oraz krajowego systemu operacyjnego). Prace ruszyły i wygląda na to, że w planach są dwa urządzenia. Co można powiedzieć o nich powiedzieć?

Trwają prace

Jedna z konsol zbudowana zostanie w oparciu o procesor Elbrus oraz “innych rosyjskich komponentach elektronicznych”. Również system operacyjny będzie pochodził od krajowego dewelopera, lecz nie zdecydowano się jeszcze, czy będzie to Aurora, czy Alt Linux – informuje wiceprzewodniczący Komisji ds. Polityki Informacyjnej Dumy Państwowej, Anton Gorelkin.

Wydajność procesorów Elbrus nie dorównuje produktom Intela czy AMD, co pokazują chociażby testy Elbrus 8SV (przestarzały 28-nanometrowy proces litograficzny i taktowanie 1,5 GHz, które Paweł Maziarz szyderczo lecz słusznie nazwał "zawrotnym").

“W końcu dla wszystkich jest oczywiste: procesory Elbrus nie są jeszcze na takim etapie rozwoju, aby zapewnić równą konkurencję z PS5 i Xbox, co oznacza, że rozwiązanie musi być niestandardowe” – zaznaczył Anton Gorelkin w komunikacie opublikowanym na Telegram. Natomniast za drugą konsolę odpowiada rosyjska firma MTS. W tym przypadku mowa jest o graniu w chmurze. Konsola będzie podobno kosztować mniej niż 45 dolarów.

Rosyjskie gry na rosyjskich konsolach

Anton Gorelkin podkreślił również, że powstająca platforma ma służyć promowaniu rodzimych gier. Jednak i z tym jest problem. Jedną z głośniejszych rosyjskich produkcji ostatnich lat jest gra Smuta, która otrzymała dofinansowanie od Rosyjskiego Instytut Rozwoju Internetu w wysokości ok. 500 mln rubli.

Mimo pewnych walorów, gra Smuta, określana też "rosyjskim Wiedźminem",nie spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony rosyjskich graczy.

