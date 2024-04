Smuta wreszcie ujrzała światło dzienne - chodzi o rosyjską grę komputerową, której filarem jest walka z “polskim okupantem”. Odbiór tytułu nie jest najlepszy.

Okres “Wielkiej Smuty” jest arcyważny z perspektywy Rosjan. To właśnie wtedy przez krótki czas carem Rosji był syn Zygmunta III, Władysław IV. Co więcej, dzień, w którym “wypędzono” Polaków z Moskwy jest narodowym świętem Rosji - mowa o Dniu Jedności Narodowej (4 listopada). I tu pojawia się Smuta, czyli gra komputerowa autorstwa Siberia Nova, która podaje te wydarzenia w formie interaktywnej rozgrywki.

Smuta to “rosyjski Wiedźmin”?

W praktyce mamy do czynienia z przygodową grą akcji budzącą skojarzenia z Ghost of Tsushima, Assassin's Creed czy nawet z Wiedźminem 3 ze względu na słowiański klimat. W grze Smuta walka miesza się z eksploracją, występują rozmaite intrygi, w toku rozgrywki zawieramy sojusze, by ostatecznie wypędzić Polaków z Moskwy i poprowadzić kraj ku zjednoczeniu.

Gra Smuta dostępna jest w wersji pecetowej jedynie na platformie VK Play za 2015 rubli (czyli nieco ponad 80 zł). Co gracze otrzymają za taką cenę? Cóż, odzew rosyjskiej społeczności graczy nie jest pozytywny, a przecież mowa o projekcie, który otrzymał dofinansowanie od rosyjskiego Instytut Rozwoju Internetu w wysokości ok. 500 mln rubli.

Zdania ekspertów są podzielone

Youtuber o pseudonimie TheGideonGames rozkłada grę Smuta na czynniki pierwsze poprzez regularne transmisje na żywo - pierwsza z nich kusi tytułem “Rosyjski Wiedźmin już jest!”. Czy faktycznie tak jest?

Sekcja komentarzy sugeruje, że owszem, Smuta posiada swoje atuty jak na grę w tej cenie, ale do ideału daleko. Wspomniany tutaj youtuber pisze, że “Historycznie i wizualnie (tekstury, modele, oświetlenie) gra jest dobra, wszystko inne jest złe”. Bardziej krytyczny jest użytkownik o pseudonimie I.N.S.I.D.E.R., który napisał, że “ jeśli znikną wszystkie gry i zostanie tylko ta jedna, to pójdę czytać książki. Całkowicie niegrywalna”.

Czytając komentarze można wywnioskować, że Smuta potrafi miejscami urzekać graficznie, jednak brak tutaj konkretnej zawartości, zaś sam stan techniczny pozostawia wiele do życzenia.

Źródło: VK Play, YouTube