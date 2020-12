World of Tanks w Święta potrzebuje bohatera. I nie, nie chodzi o Chucka Norrisa, bo on już tam jest. Brakuje tylko Ciebie. Jeśli więc nigdy dotąd nie próbowałeś czołgowych potyczek weź udział w naszej zabawie i zapoluj na jeden z 200 kodów zaproszeniowych dla nowych graczy.

Wiecie co Chuck Norris wręcza swoim bliskim na Święta Bożego Narodzenia? Nic, bo nie musi. Wystarczy, że pozwoli im do siebie podejść. Sporo szczęścia musieli mieć więc włodarze Wargamingu, że udało im się przekonać takiego kozaka by został kolejnym ambasadorem World of Tanks, i to właśnie na Święta. Ba, Chuck w swojej bożonarodzeniowej łaskawości pozwolił się nawet zrobić dowódcą czołgu, ale na to każdy gracz musi sobie zasłużyć.

Żarty żartami, ale Chuck Norris na kilka tygodni naprawdę stał się częścią World of Tanks rzucając wyzwanie wszystkim śmiałkom w specjalnych, świątecznych operacjach. Chciałbyś się z nim zmierzyć? No to koniecznie weź udział w polowaniu na kody.

Pobierz kod do World of Tanks

Jeśli nie masz jeszcze konta na platformie Wargaming, to właśnie nadarza się świetna okazja, by je założyć. Każdy z 200 kodów zaproszeniowych to 7 dni konta Premium, 100 000 kredytów oraz niemiecki, średni czołg Premiu - Pz.Kpfw. S35 739 (f) z w pełni rozwiniętą załogą.

Pobierz kod do gry

Jak aktywować kod?

Wystarczy wykonać poniższe kroki:

1. Zakładając nowe konto na worldoftanks.eu kliknij przycisk „Czy masz kod zaproszeniowy?”

2. Wpisz otrzymany od nas kod w polu tekstowym po czym naciśnij „Kontynuuj”, by utworzyć konto

3. Pobierz grę, zaloguj się i sprawdź czy otrzymałeś wszystkie przedmioty

Wszystkim, którym uda się zgarnąć kod życzymy świetnej zabawy!

