Za nami premiera Unreal Engine 5.4. Nowa wersja silnika od Epic Games oferuje szereg nowych funkcji. Jak to zazwyczaj bywa, w sieci publikowane są rozmaite materiały pokazujące możliwości narzędzia.

To jedna z najważniejszych kwestii dla graczy: jaka karta graficzna do gier będzie najlepsza oraz jaki komputer do grania będzie odpowiedni? Wybór zależy między innymi od tego, jakim budżetem dysponujemy i czy chcemy wycisnąć z gry ostatnie soki. A skoro o wyciskaniu mowa, to warto spojrzeć na nowy materiał pokazujący możliwości Unreal Engine 5.4.

Nagranie pokazuje moc Unreal Engine 5.4

Kanał MxBenchmarkPC postanowił skonfrontować Unreal Engine 5.4 z kartą graficzną RTX 4080 i procesorem Intel Core i7-10700F. Sprzęt solidny, ale jak poradzi sobie w rozdzielczości 4K z włączonym opcjami Nanite, Lumen i “epickimi” ustawieniami graficznymi? Sprawdźmy.

Uwzględniono cztery scenariusze: dwa pierwsze to natywne 4K/Epic Settings uchwycone za dnia i w nocnej scenerii, a dwa kolejne zrealizowano w niższej rozdzielczości - 1440p. Najbardziej wymagający jest pierwszy scenariusz, gdzie w natywnym 4K karta ma problem z osiągnięciem 60 klatek na sekundę. Mimo wszystko demo technologiczne wygląda bardzo realistycznie i ma prawo się podobać.

Kiedy pojawią się gry z tak dobrą grafiką?

Czy właśnie tak będą wyglądać gry? Byłoby miło, ale podkreślamy raz jeszcze, że mamy do czynienia z demem technologicznym, które prezentuje jedynie możliwości renderowania.

Chyba najlepszym kandydatem do pokazania graczom, jak Unreal Engine 5.4 poradzi sobie w akcji będzie Marvel 1943: Rise of Hydra autorstwa Skydance New Media. Wielkie rzeczy potrzebują jednak czasu, tak więc premiera Marvel 1943: Rise of Hydra to pieśń przyszłości - gra trafi na rynek w 2025 r. Zupełnie jak... sami wiecie co.

Źródło: Wccftech, zdjęcie otwarcia: Epic Games