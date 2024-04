Epic Games udostępnia Unreal Engine 5.4. Nowa wersja silnika to szereg usprawnień, z których pożytek zrobią twórcy gier i filmów. Oto wszystkie nowości okraszone spektakularnym jak zwykle nagraniem.

Praca kreatywna idzie w parze z silnikiem Unreal Engine 5. Z narzędzia autorstwa Epic Games korzystają twórcy gier i filmów, silnik wykorzystywany jest w mediach, sprawdza się w wizualizacjach przemysłowych, a nawet sięgają po niego artyści tworzący w tym środowisku teledyski.

Rozpoczęcie przygody z silnikiem graficznym jest o tyle przyjemne, że Epic Games udostępnia raz w miesiącu darmową zawartość - mamy ostatnie dni na odebranie darmowych assetów do Unreal Engine w kwietniu.

Co nowego w Unreal Engine 5.4?

Tymczasem nowa wersja silnika, czyli Unreal Engine 5.4, już jest dostępna. Od teraz chcąc stworzyć animację nie musimy posiłkować się zewnętrznymi programami jak np. Blender. Animacje wykonamy wewnątrz Unreal Engine 5.4.

Pojawia się nowa eksperymentalna funkcja Modular Control Rig, która jeszcze bardziej usprawni tworzenie animacji; zamiast skomplikowanych wykresów, pojawią się specjalne moduły reprezentujące daną część modelu. Kolejną nową funkcją jest Layered Control Rigs. W praktyce upraszcza ona dodawanie animacji do klipów.

Sequencer doczekał się lepszej czytelności, a niegdyś eksperymentalna funkcja Motion Matching staje się pełnoprawną częścią silnika. Ta funkcja została przetestowana w grze Fortnite, co nie powinno dziwić, wszak Fortnite to doskonałe miejsce do pokazywania nowych technologii.

Motion Matchning to jedna z najważniejszych nowości w Unreal Engine 5.4. Jest to system, który może sam z siebie dokonać wyboru odpowiedniej pozycji na podstawie przechwyconych animacji. Słowem: mamy do czynienia z systemem, który wybiera za nas następną pozę, tworząc tym samym responsywny i reaktywny system animacji.

Nanite to dewiza silnika Unreal Engine. W wersji 5.4 zadbano o usprawnienia, pojawia się eksperymentalna funkcja teselacji, dzięki której możliwe stanie się dodawanie szczegółów (np. pęknięcia w ścianie czy nierówności). Gdzie tu “nowość”, ktoś zapyta. Otóż teselacja w Nanita działa w czasie renderowania i nie musimy zmieniać oryginalnej siatki obiektu.

To nie wszystko. Unreal Engine 5.4 to również lepsza wydajność renderowania, poprawiono stabilność w Temporal Super Resolution, są nowe tryby wizualizacji oraz eksperymentalne kolejki renderowania filmów Movie Render Graph z opcją Render Layers - rzecz przydatna, bo pozwala np. na oddzielenie elementów pierwszego planu od tła w trakcie renderowania.

Nie zabrakło sztucznej inteligencji. Neural Network Engine przechodzi ze statusu eksperymentalnego na wersję beta. Ciekawą nowością jest również eksperymentalny tryb Motion Design. Tworzenie ruchomych grafik 2D stanie się tym samym prostsze.

Źródło: Unreal Engine