Rockstar nie ma powodów do zadowolenia – misternie budowane napięcie wokół premiery pierwszego zwiastuna GTA 6 zostało właśnie zniszczone wyciekiem. Twórcy gry uznali więc, że jedynym rozsądnym wyjściem będzie wcześniejsze opublikowanie filmu. Oto przed Wami zwiastun GTA 6!

Fani serii Grand Theft Auto za kilka godzin mieli mieć swoje wielkie święto. Oto bowiem zbliżała się chwila, na którą czekano od dobrych kilku lat – w końcu mieliśmy ujrzeć pierwszy, oficjalny zwiastun nadchodzącej wielkimi krokami „szóstki”. Było huczne ogłoszenie daty premiery trailera GTA 6, była rozbudzająca wyobraźnie różowa plansza i masę domysłów co będzie dalej. Ale jak to w życiu – plany sobie, rzeczywistość sobie. Na kilka godzin przed zaplanowanym wydarzeniem zwiastun wyciekł bowiem do sieci za sprawą nieistniejącego już konta na serwisie X (dawny Twitter). W efekcie Rockstar podjął decyzję o przyspieszeniu premiery zwiastuna Grand Theft Auto VI udostępniając go na swoim oficjalnym, youtubowym kanale.

GTA VI – chyba nie na taką datę premiery gry liczyliśmy

Oficjalnie wiemy już, że akcja GTA VI zaprowadzi nas do Vice City. Sprawdziły się też wcześniejsze pogłoski o pierwszej w historii serii Grand Theft Auto żeńskiej bohaterce. Lucia, bo tak będzie miała na imię owa kobieta, nie będzie jednak wyłączną bohaterką tej opowieści, bo jak sami twórcy przyznają opowiadana w grze historia inspirowana była słynną parą amerykańskich przestępców z lat 30-stych XX-wieku – Bonnie i Clyde. A jak prezentuje się sama gra? To już zobaczcie sami.

Skoro mamy już beczkę miodu to i łyżka dziegciu być musi – jeśli spodziewaliście się premiery GTA 6 w ciągu najbliższych kilku miesięcy to niestety musicie obejść się smakiem. Na tę chwilę oficjalnie wiadomo jedynie tyle, że gra ukaże się, uwaga…. w 2025 roku. Wygląda więc na to, że jeszcze sporo czekania przed nami. A jeszcze więcej zapewne przed posiadaczami pecetów, bo o wersji na tę platformę jak na razie ani Rockstar ani Take-Two nie wspominają.