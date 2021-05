Jeśli spodobała Ci się Xperia 10 III, możesz ją zamówić. Decydując się na to już teraz, poza ciekawym smartfonem otrzymasz słuchawki.

Sony Xperia 10 III w przedsprzedaży z prezentem

Sony nie jest wiodącym producentem smartfonów, ale jakość propozycji przygotowywanych przez Japończyków często wypada naprawdę dobrze. Problemów wypada szukać w innych kwestiach, między innymi w fakcie, że z reguły od zapowiedzi do rynkowej premiery mija wiele czasu. Xperia 10 III też to potwierdza, chociaż w tym przypadku i tak nie ma wielkiej tragedii, ponieważ zapowiedź odbyła się w połowie kwietnia, a dziś rozpoczyna się przedsprzedaż.

W przeciwieństwie do wielu innych producentów, Sony nie robi wokół tego większego rozgłosu. Niektóre sklepy po prostu wprowadzają smartfona do swojej oferty, między innymi RTV EURO AGD i Media Expert. I teraz najważniejsze - Xperia 10 III została wyceniona na 1899 złotych.

Osoby decydujące się na skorzystanie z przedsprzedaży otrzymają w zestawie słuchawki Sony WH-CH710N. Chcąc kupić je oddzielnie trzeba być przygotowanym na wydatek około 400 - 450 złotych, a więc mowa o dość wartościowym prezencie. Promocja obowiązuje do 13 czerwca do godziny 23:45 lub do wyczerpania zapasów.

Ciekawy smartfon, ale ma silną konkurencję

Xperia 10 III będzie mogła stanowić odpowiedź na pytania, jaki smartfon do 2000 zł wybrać? Oczywiście pod warunkiem, że wypadanie dobrze podczas testów, to one finalnie weryfikują atrakcyjność każdego modelu.

Na papierze Xperia 10 III prezentuje się obiecująco. Ma 6-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ (niestety ze standardowym odświeżaniem 60 Hz), procesor Qualcomm Snapdragon 690, 6 GB RAM i 128 GB rozszerzalnej pamięci wewnętrznej. Znajdziemy w tym budżecie wydajniejsze smartfony, ale Xperia 10 III ma aparat fotograficzny z obiektywami szerokokątnym, superszerokokątnym i teleobiektywem, który nie jest standardem w średnim segmencie, może pochwalić się też wodoszczelną obudową (IP68) oraz obsługą sieci 5G.

Jak zapatrujecie się na tego smartfona i przygotowaną ofertę przedsprzedażową?

Źródło: sony, własne