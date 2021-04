Ekran OLED Full HD+, procesor Qualcomm Snapdragon 690 5G, potrójny aparat z teleobiektywem, NFC i wodoszczelna obudowa. To chyba najkrótsza i obiecująca wizytówka nowego smartfona Sony.

Xperia 10 III jest wodoszczelna, ma też 5G

Trzeba przyznać, że dziś Sony przypuściło sporą smartfonową ofensywę. Pisaliśmy już o topowych modelach Xperia 1 III i Xperia 5 III, ale poza nimi światło dzienne ujrzała również Xperia 10 III. Jeśli kojarzycie dotychczasową politykę tego producenta prowadzoną w zakresie nazewnictwa to od razu mogliście zacząć domyślać się tego, z jaką konstrukcją mamy tu do czynienia.

Xperia 10 III to propozycja ze średniego segmentu. Stylistyka nie zaskakuje, jeśli chodzi o jakość wykonania to trzeba podkreślić dwie kwestie - szkło Corning Gorilla Glass 6 oraz wodoszczelność zgodną z normą IP68, co będzie bez wątpienia sporym atutem, bo wciąż jest to cecha zarezerwowana przede wszystkim dla flagowych smartfonów.

Ekran OLED i aparat dla miłośników czworonogów

Dalej wcale nie jest gorzej. Xperia 10 III została wyposażona w 6-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ (2520 x 1080 pikseli) z HDR i TRILUMINOS. Za wydajność odpowiadać ma tu z kolei procesor Qualcomm Snapdragon 690 5G współpracujący z 6 GB pamięci RAM.

Aparat fotograficzny, a przynajmniej jego konfiguracja, bo póki co trudno mówić o jakości zdjęć, też powinien spodobać się niejednemu użytkownikowi. Producent postawił bowiem na obiektywy szerokokątny, superszerokokątny i teleobiektyw.

Jedną z nowości w zakresie oprogramowania jest tu funkcja wykrywania zwierząt (dostępna w trybie automatycznym), która rozpoznaje pojawiające się w kadrze psy i koty. Po co? By odpowiednio skorygować czas otwarcia migawki i czułości ISO, a tym samym zapewnić wyraźniejszy obraz. Można będzie liczyć też na tryb nocny i tryb seryjny (10 klatek na sekundę).

Sony Xperia 10 III - specyfikacja

Android 11

6-calowy ekran OLED Full HD+ (2520 x 1080 pikseli) z HDR

procesor Qualcomm Snapdragon 690 5G, Adreno 619

6 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.1 + czytnik kart microSD

aparat główny 12 Mpix, f/1.8 + 8 Mpix, f/2.4 + 8 Mpix, f/2.2, 120°

aparat przedni 8 Mpix, f/2.0

Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac, NFC, dual SIM

bateria 4500 mAh, ładowanie 30W

wodoszczelność IP68

wymiary 154 x 68 x 8,3 mm

Sprzedaż Xperii 10 III ruszy za kilka tygodni

Zainteresowani smartfonem Sony Xperia 10 III będą mieli do wyboru trzy warianty kolorystyczne - czarny, biały i niebieski. Sprzedaż smartfona ma rozpocząć się na początku lata.

Niestety póki co producent nie pochwalił się ceną, a bez wiedzy na jej temat nie można ostatecznie osądzać, czy będzie to propozycja warta uwagi i lepsza od konkurencji. Bo specyfikacja, nawet dobra, to przecież nie wszystko.

Źródło: Sony

