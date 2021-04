Smartfony Xperia 1 III i Xperia 5 III dołączają do grona najbardziej zaawansowanych modeli na rynku. Posiadają świetne specyfikacje, a do tego wyglądają nieco inaczej niż cała konkurencja.

Xperia 1 III i Xperia 5 III to smartfony z najwyższej półki

Ostatnio zakończenie produkcji i sprzedaży smartfonów ogłosiło LG. Również Sony nie zalicza się obecnie do wiodących producentów w tym sektorze, ale nie ma się aż tak źle, co zresztą dzisiejsza premiera zdaje się potwierdzać. Pokazano nie jednego, ale dwa bardzo interesujące smartfony. Xperia 1 III i Xperia 5 III, bo o nich mowa, na pierwszy rzut oka nie zaskakują. To nie zarzut, bo chociaż smartfony tego producent nie biją rekordów popularności to zbierają dobre recenzje i wśród jednak decydujących się na zakup wielu narzekających nie ma. Problemów Sony należy doszukiwać się gdzie indziej, ale to nie temat na teraz.

Zgodnie z przyjętymi przez Sony standardami, znów otrzymujemy tutaj wyświetlacze z minimalnie szerszymi ramkami, ale w zamian nie ma notchy i innych wcięć. Te są wprawdzie bardzo modne, ale nie wszystkim się podobają i dobrze, że pojawia się jakakolwiek alternatywa.

Pod względem stylistyki nie znajdziemy tu wielu różnic, w kwestii jakości wykonania również. Xperia 1 III i Xperia 5 III mają szkło na przednich i tylnych panelach oraz metalowe ramki i są wodoszczelne zgodnie z normą IP68. Tyle tylko, że w Xperii 1 III wykorzystano Corning Gorilla Glass Victus, a w Xperii 5 III nieco starsze Corning Gorilla Glass 6.

Ekrany OLED 120 Hz

Xperia 1 III jest większa, została wyposażona w ekran o przekątnej 6,5 cala oraz bardzo wysokiej rozdzielczości 3840 x 1644 pikseli. W modelu Xperia 5 III ekran mierzy 6,1 cala i prezentuje obraz w rozdzielczości 2520 x 1080 pikseli.

Cechy wspólne w tym elemencie również są i to mogące cieszyć. Producent postawił bowiem na panele OLED oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Wśród nowości wymieniany jest Tryb twórcy oparty na technologii CineAlta, który ma zapewniać niespotykanie wiernie odwzorowane kolory.

Pierwszy w smartfonach, teleobiektyw o zmiennej ogniskowej

Co ciekawe, bardzo podobnie prezentują się możliwości fotograficzne obydwu modeli. Tylko Xperia 1 III posiada sensor ToF, natomiast 3 główne obiektywy są takie same w obydwu modelach - główny, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw o zmiennej ogniskowej. Uwagę przyciąga zwłaszcza ten ostatni, pierwszy taki w smartfonach. Przewidziano cztery dostępne ogniskowe (16 mm, 24 mm, 70 mm i 105 mm), które z zestawieniu z szybkim autofokusem mają pozwalać na fotografowanie ruchomych obiektów także w większej odległości.

Podobnie jak w poprzednich smartfonach tego producenta znajdziemy tu również optykę ZEISS, technologie z aparatów Alpha i ogólnie rozbudowane oprogramowanie z wieloma dodatkowymi funkcjami dla pasjonatów mobilnego fotografowania. Chociażby Photography Pro, Real-time Eye AF, ciągły autofokus obliczający parametry AF/AE 60 razy na sekundę czy nagrywanie filmów 4K z HDR przy 24, 25, 30, 60 lub 120 kl./s. Można spodziewać się też fizycznego przycisku spustu migawki.

Wydajność będzie stała tu na najwyższym poziomie, ponieważ zastosowano procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G. Xperia 1 III ma przy tym aż 12 GB RAM, ale 8 GB w Xperii 5 III też nie rozczarowuje. Tym bardziej, że w obydwu modelach znalazła się szybka pamięć wewnętrzna UFS 3.1.

Bez zarzutu prezentuje się również zaplecze komunikacyjne, są moduły Bluetooth i Wi-Fi w najnowszych standardach, jest NFC i oczywiście jak przystało na topowe modele również 5G. Nie zabrakło też głośników stereo, a dodatkowo producent chwali się tutaj, iż jego nowe smartfony są pierwszymi na świecie odtwarzającymi nagrania 360 Reality Audio. A gdyby ktoś się zastanawiał, nie zrezygnowano przy tym ze złącza audio 3,5 mm.

Xperia 1 III i Xperia 5 III - specyfikacje

Model Xperia 1 III Xperia 5 III system operacyjny Android 11 ekran » 6,5"

» 3840 x 1644 px

» OLED z HDR

» 120 Hz » 6,1"

» 2520 x 1080 px

» OLED z HDR

» 120 Hz procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G pamięć RAM 12 GB 8 GB pamięć wewnętrzna 256 GB UFS 3.1 + microSD 128 GB UFS 3.1 + microSD aparat główny » 12 Mpix, f/1.7 z OIS

» 12 Mpix, f/2.2

» 12 Mpix, f/2.3 - f/2.8 z OIS

» ToF » 12 Mpix, f/1.7 z OIS

» 12 Mpix, f/2.2

» 12 Mpix, f/2.3 - f/2.8 z OIS aparat przedni 8 Mpix, f/2.0 łączność Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 ax, NFC akumulator 4500 mAh, szybkie i bezprzewodowe ładowanie 4500 mAh, szybkie ładowanie dodatkowe cechy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo, dual SIM, IP68 wymiary 165 x 71 x 8,2 mm 157 x 68 x 8,2 mm

Kiedy Xperia 1 III i Xperia 5 III będą dostępne?

Możliwości przedstawionych smartfonów zapowiadają się bardzo obiecująco. Niestety Sony nie zmienia swojej polityki związanej z dostępnością, znów minie sporo czasu zanim nowe modele będzie można znaleźć w sklepach. Póki co ujawniono tyle, że sprzedaż Xperii 1 III i Xperii 5 III rozpocznie się wczesnym latem.

Obydwa smartfony będą dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych. Xperia 1 III w czarnej i fioletowej, a Xperia 5 III w czarnej oraz zielonej. Ceny nie zostały ujawnione.

Źródło: Sony

