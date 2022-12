Epic Games Store rozdaje kolejne gry. Co tym razem można przypisać do swojego konta?

Saints Row IV: Re-Elected i Wildcat Gun Machine za darmo

W sklepie Epic Games Store jak co czwartek zaktualizowano najważniejszą dla wielu graczy zakładkę, tę z promocjami. Również na ten tydzień przygotowano dwie darmowe gry. To Saints Row IV: Re-Elected oraz Wildcat Gun Machine, które każdy zainteresowany może przypisać do swojego konta do 15 grudnia do godziny 17:00 naszego czasu.

Nie zdradzono za to, co czeka na łowców promocji za tydzień. Ale może być bardzo ciekawie, bo nieoficjalne doniesienia już od pewnego czasu sugerują, że również w tym roku Epic Games Store szykuje sporo atrakcji na okres świąteczny.

Darmowe gry na Epic Games Store tym razem bardzo dynamiczne

Z propozycji na ten tydzień bardziej rozpoznawalnym tytułem jest bez wątpienia Saints Row IV: Re-Elected. To jedna z odsłon popularnej serii, zwłaszcza wśród graczy lubiących bardzo dynamiczne, wręcz szalone gry akcji. Otwarty świat, kosmici, mnóstwo broni, supermoce i spora dawka humoru (dla niektórych takiego na granicy dobrego smaku). Co jak co, ale dzieje się tu naprawdę wiele i jeśli komuś przypasuje otoczka, nie będzie nudno.

Wildcat Gun Machine to coś innego, tzw. dungeon crawler, chociaż niektórzy mogą określać tę propozycję mianem strzelanki z widokiem izometrycznym. 40 rodzajów broni, hordy odrażających bestii, bossowie, mechy i... koty. Też barwne połączenie.

Źródło: Epic Games Store