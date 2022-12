Naprawdę długo czekamy na premierę Dead Island 2. Projekt przechodził z rąk do rąk, ale chyba wreszcie widzimy finalne efekty prac nad nim. Pytanie, czy się podobają?

Porcja pocztówek ze świata Dead Island 2

Deep Silver obiecywało pokazać Dead Island 2 i słowa dotrzymało. Światło dzienne ujrzało nawet kilka materiałów. Skupiają się one na różnych kwestiach. Możemy zobaczyć między innymi limitowaną figurkę kolekcjonerską czy bonusy przewidziane za zamówienia przedpremierowe. Ich składanie to jednak w tym przypadku spora odwaga, w końcu mowa o grze rozwijanej długimi latami, finalnie przez Dambuster Studios, ale wcześniej przez Yager Development i Sumo Digital.

Co ostatecznie zobaczymy? Grę akcji z widokiem z perspektywy pierwszej osoby przedstawiającą wizję Los Angeles objętego kwarantanną. Nie, nie na skutek koronawirusa, ale w efekcie wirusa zmieniającego ludzi w zombie. Gracze mają przejmować kontrolę nad bohaterem, który znalazł się w nielicznym gronie odpornych na jego działanie, ale nie zwalnia go to z konieczności walki o przetrwanie. Brutalnej, to pewne. Nowy materiał wideo z fragmentami rozgrywki budzi skraje emocje. Jak podoba się Wam? Na coś takiego liczyliście?

Dead Island 2 gameplay

Dead Island 2 i Alexa Game Control

Dead Island 2 bonusy w przedsprzedaży

Do premiery Dead Island 2 jeszcze chwila

W sierpniu wydawało się, że Dead Island 2 wychodzi z cienia i wszystko jest już na dobrej drodze do premiery. Ogłoszono, że odbędzie się ona 3 lutego 2023 roku. Wydawało się, ponieważ w zeszłym miesiącu poinformowano o jeszcze jednym opóźnieniu tego tytułu. Aktualne plany zakładają, iż zostanie on oddany w ręce graczy 28 kwietnia 2023 roku. Ale kolokwialnie mówiąc, nikt głowy za to raczej nie da.

Mniej wątpliwości budzą platformy docelowe. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One.

