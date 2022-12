Coraz bliżej premiery odświeżonej wersji bardzo wysoko ocenianego Dead Space. Jak wiele zmian wprowadzą twórcy? Uchylono rąbka tajemnicy.

Stary dobry Dead Space w nowych szatach

Końcówkę tego oraz początek nowego roku reklamowano od dłuższego czasu jako dobry okres dla sympatyków survival horrorów. Przede wszystkim za sprawą The Callisto Protocol oraz Dead Space (to oficjalny tytuł, nieco mylący, ale chodzi o remake gry z 2008 roku). Pierwsza produkcja spełniła oczekiwania, na drugą jeszcze czekamy, ale tu potencjał na dobrą zabawę wydaje się jeszcze większy.

Chodzi przecież o remake gry, która nadal uznawana jest za jedną z najlepszych w swoim gatunku. Zadaniem twórców jest zatem tylko i aż podciągnięcie oprawy pod współczesne standardy. Wiadomo, że wykorzystują silnik Frostbite. Obiecują przy tym nie tylko znacznie lepszą niż w oryginale oprawę graficzną, ale też odświeżoną warstwę audio, dodatkowe dialogi, sceny oraz przebudowę niektórych lokacji i łatwiejszą eksplorację USG Ishimura.

Tym razem to nie EA chwali się nową wersją Dead Space, aczkolwiek zapewne dało na to zielone światło. Grę ma okazję sprawdzać już IGN, to właśnie jego redaktorzy wrzucili do sieci dwa kolejne materiały z rozgrywki. To pierwsze minuty z gry oraz porównanie nowej i oryginalnej wersji.

Dead Space Remake gameplay i porównanie z oryginałem

Kiedy premiera Dead Space?

Premierę odświeżonego Dead Space zaplanowano na 27 stycznia. Zagrać można będzie na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.

Dla najbardziej spragnionych tego projektu wcześniej powinny pojawić się kolejne materiały wideo, a przynajmniej jeden. Remake Dead Space ma być jedną z gier prezentowanych podczas jutrzejszego The Game Awards 2022.

Źródło: IGN