Amazon do tej pory nie zasypywał nas materiałami promującymi film Samaritan. Najwyższa pora coś jednak pokazać, bo samo nazwisko odtwórcy głównej postaci może nie wystarczyć do odpowiednich zasięgów.

Sylvester Stallone jako zaginiony superbohater

Są aktorzy, których nie trzeba nikomu przedstawiać i Sylvester Stallone to bezsprzecznie jeden z nich. Chociaż ma swoje lata, nie narzeka na brak zajęć. Jednym z najnowszych projektów, w jakie został zaangażowany jest właśnie Samaritan.

O jakiej produkcji mowa? O połączeniu filmu akcji i sci-fi. Fabuła ma przedstawiać wydarzenia 25 lat po zniknięciu „największego bohatera świata”. Tyle tylko, że to nie do końca prawda i jeden z nastolatków zacznie orientować się, iż czarny scenariusz wcale się nie ziścił, a dysponujący ponadnaturalnymi mocami bohater jedynie został uznany za zaginionego (przez niektórych za zmarłego). I tu możecie już domyślić się, że chłopak ma rację. Uda mu się nawet odnaleźć idola. Co dalej? Przekonamy się.

Sylvester Stallone to zdecydowanie największa gwiazda tego filmu, ale reszta obsady nie jest anonimowa. Wystąpią tutaj także między innymi Martin Starr (Dolina Krzemowa, Adventureland), Moises Arias (Trzy kroki od siebie, Gra Endera) oraz Javon Walton, który mimo młodego wieku też zdążył już pokazać się na mniejszym ekranie (Euforia, Utopia). Za reżyserię odpowiada Julius Avery.

Samaritan - zwiastun

Kiedy premiera filmu Samaritan?

Sylvester Stallone ma spore grono fanów. To samo można powiedzieć o filmach z superbohaterami. Czy zatem mamy do czynienia z połączeniem idealnym? Oby z jak najlepszym.

Premiera filmu Samaritan została zaplanowana na 26 sierpnia, a więc nie będziemy długo czekać. Produkcja zostanie udostępniona na platformie Amazon Prime Video.

Źródło: Prime Video