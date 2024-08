Granie w gry staje się coraz popularniejszą funkcją w systemach multimedialnych samochodów. Volkswagen wprowadził do swoich pojazdów usługę AirConsole, która umożliwi pasażerom granie w popularne tytuły.

Samochody oferują coraz więcej zaawansowanych funkcji, stając się nie tylko środkiem transportu, ale także centrum multimedialno-rozrywkowym. Współczesne pojazdy są wyposażone w rozbudowane systemy infotainment, które pozwalają na bezproblemowe korzystanie z nawigacji, streamingu muzyki, czy oglądania filmów.

Coraz popularniejsze stają się też funkcje, które pozwalają na granie w gry, co dodatkowo wzbogaca ofertę rozrywkową w trakcie podróży. Nowe opcje sprawiają, że podróż staje się bardziej komfortowa i przyjemna. Niedawno Mercedes-Benz wprowadził do swoich samochodów system Boosteroid, a teraz podobne rozwiązanie zapowiada Volkswagen.

Volkswagen z obsługą AirConsole

Jak informuje serwis TechSpot, firma Volkswagen ogłosiła partnerstwo z AirConsole, dzięki któremu usługa ta zostanie wdrożona do popularnych modeli samochodów. Do połowy września będzie ona dostępna w kilku europejskich krajach w elektrycznych modelach ID.7, ID.5, ID.4 i ID.3, a do końca 2024 roku także w najnowszych modelach Passat, Tiguan, Golf i Golf Variant. Wsparcie dla większej liczby krajów spodziewane jest w 2025 roku, choć nie wiadomo, czy na liście znajdzie się także Polska.

AirConsole to platforma do grania w gry wideo, która umożliwia rozgrywkę na różnych urządzeniach bez potrzeby posiadania dedykowanej konsoli. Główną zaletą AirConsole jest to, że działa bezprzewodowo, wykorzystując smartfony jako kontrolery, a gry są uruchamiane bezpośrednio na kompatybilnych urządzeniach, takich jak telewizory, komputery czy, w najnowszych przypadkach, systemy infotainment w samochodach. Katalog zawiera ponad 130 tytułów, a wśród nich znajdują się gry znane z PlayStation, Xbox, Nintendo Switch czy Steam.

Dzięki usłudze AirConsole wyświetlacz w samochodzie może stać się interaktywnym centrum rozrywki z popularnymi grami. Cała operacja jest bardzo prosta. Aby rozpocząć grę, pasażerowie otwierają aplikację AirConsole w systemie multimedialnym pojazdu, a następnie skanują kod QR z ekranu za pomocą smartfona, co umożliwia połączenie z usługą i rozpoczęcie gry. System obsługuje tryb wieloosobowy, dzięki czemu w gry może grać kilka osób, co jest przydatne podczas dłuższych postojów, takich jak ładowanie samochodu. Dla bezpieczeństwa, granie w gry jest możliwe tylko, gdy pojazd jest zaparkowany.