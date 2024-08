Gdy kończy się prąd w naszym "elektryku", dzwonimy po kolegę (lub serwis). Przywozi nam mobilną ładowarkę, ucinamy sobie krótką pogawędkę lub idziemy na kawę i możemy jechać dalej. No dobra, koniec żartów. Sprawdźmy, jak przenośne ładowarki sprawdzają się w rzeczywistości.

Autor testu opublikowanego w serwisie Toms Guide - John Velasco- przetestował kilka przenośnych ładowarek. Sprawdził, jak przebiega ładowanie z ich użyciem samochodów elektrycznych. Nie każdy sprzęt sprawdził się w tym zadaniu dobrze. Różnice w pojemności między różnymi typami przenośnych ładowarek są bowiem bardzo duże.

Przenośne stacje ładowania - czy nadają się do aut EV?

Bez dwóch zdań możliwość skorzystania z mobilnej stacji ładowania mogłoby sprawdzić się podczas używania auta elektrycznego. Problemem może być natomiast pojemność. Bateria w pojazdach EV ma zwykle pojemność baterii wynoszącą od 40-50 kWh (auta miejskie i małe) do nieco ponad 100 kWh (auta z dużym zasięgiem). Mobilne ładowarki mają natomiast nie kilkadziesiąt, a kilka kilowatogodzin pojemności. Nawet bez uwzględniania strat w przesyle energii moglibyśmy liczyć zaledwie na podładowanie “elektryka” o kilka procent.

Co więcej, niektóre przenośne stacje ładowania w ogóle nie nadawały się do tego zadania. Problemem okazało się uziemienie. Jedynie ładowarka Anker Solix F3800 (pojemność 3850 Wh, wyjście 240 V) dała jakiekolwiek (ale wciąż skromne) efekty. Ma jednak dedykowany tryb do ładowania auta elektrycznego.

Jest to jednak rozwiązanie wyjątkowo “awaryjne”. Trzy godziny ładowania przy pomocy najskuteczniejszej ze sprawdzanych ładowarek dały zaledwie 10 km zasięgu (6 mil).

Wykorzystany do testu samochód to niedostępny na naszym rynku Chevrolet Blazer EV z 2024 roku. Nie należy do najtańszych aut elektrycznych. W USA cieszy się jednak rosnącą popularnością.

Źródło: Toms Guide.