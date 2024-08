Samochody "w ciąży”. Nagranie stało się viralem

Nagranie przedstawiające “ciężarne” samochody – i nie chodzi tu o samochody ciężarowe – stało viralem. Na karoserii aut wyrastają ogromne pęcherze spowodowane ekstremalnym ciepłem.

Z “ciężarnych” samochodów raczej nie powstaną małe autka, ale opisywane zjawisko dostarcza ciekawych informacji. Na platformie X Jennifer Zeng publikuje zadziwiające nagranie, które – zgodnie z opisem – przedstawia chińskie samochody z ogromnymi bąblami na karoserii.

Ekstremalna temperatura w Chinach

Należy odnotować, że w Chinach panują aktualnie ekstremalne temperatury. Lipiec 2024 był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów. Średnia temperatura w całym kraju przekroczyła 23,21 stopnia.

W czwartek 1 sierpnia po południu w Szanghaju temperatura osiągnęła 40 stopni Celsjusza. Tymczasem w Pekinie termometry pokazywały wtedy niemal 40 stopni. We wtorek, w mieście Turpan, znajdującym się w zachodniej prowincji Sinciang, temperatura gruntu wzrosła do 75 stopni Celsjusza, a powietrze nagrzało się do 49,2 stopnia.

Nie są to warunki komfortowe tak dla ludzi, jak i dla wszelkiej maści sprzętu oraz maszyn, co potwierdza poniższe nagranie. Jednak internauci mają kilka wątpliwości, na co wskazuje dodany przez internautów kontekst.

To nie jest wada samochodów

Po pierwsze, nie są to jedynie “chińskie auta”, jak twierdzi Jennifer Zeng, gdyż na nagraniu widać Audi RS3 produkowane w Niemczech.

Po drugie, internauci zwracają uwagę, że te pęcherze nie są wadą samego auta, lecz czymś innym. “Owijki winylowe na rynku wtórnym powodują problemy z pęcherzami z powodu ekstremalnego ciepła. Nie ma to nic wspólnego z samym samochodem. Najwyraźniej widać to po pierwszym samochodzie.” - czytamy w uwagach społeczności.

Niemniej nagranie cieszy się dużą popularnością i przypomina nam wszystkim o jednej, jakże ważnej rzeczy - zostawianie aut na rozgrzanym słońcu nie zawsze jest najlepszym pomysłem. Zwłaszcza, gdy w środku znajduje się małe dziecko lub zwierzę - wtedy mamy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem życia.

