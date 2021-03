Duńczycy z Vestfrost postanowili wytoczyć działa przeciwko smogowi i wszelkim innym zanieczyszczeniom. Wprowadzili do sklepów inteligentne oczyszczacze powietrza z 5-etapowym systemem filtracji.

Choć istnieje już ćwierć wieku, marka Vestfrost dopiero niedawno zaczęła zyskiwać większą popularność. Nie dziwi nas, że tak się dzieje, bo sposób, w jaki udaje się temu producentowi łączyć ponadczasowy design z nowoczesnymi technologiami jest unikatowy. Na polskim rynku debiutują właśnie pierwsze inteligentne oczyszczacze powietrza tej firmy – spójrzmy, czy i w tej kategorii jest tak dobrze.

Inteligentny oczyszczacz Vestfrost. Co ma do zaoferowania?

Na papierze wygląda to obiecująco. Te nowe oczyszczacze Vestfrost mogą pochwalić się bardzo cichą pracą (poziom hałasu może spadać nawet do 17 dB), nienaganną stylistyką oraz wysoką skutecznością przy niemal zerowej obsłudze. To urządzenia inteligentne – dzięki czujnikom same wykrywają, kiedy powinny działać i same też się aktywują, po czym dobierają właściwe parametry. Za efektywność odpowiada 5-etapowy proces oczyszczania:

etap pierwszy to filtr wstępny , zatrzymujący większe zanieczyszczenia, jak kurz, włosy czy sierść,

, zatrzymujący większe zanieczyszczenia, jak kurz, włosy czy sierść, etap drugi to filtr HEPA , eliminujący pyły zawieszone PM2.5 i PM10, pyłki roślin, zarodniki pleśni czy roztocza,

, eliminujący pyły zawieszone PM2.5 i PM10, pyłki roślin, zarodniki pleśni czy roztocza, etap trzeci to filtr węglowy , neutralizujący zanieczyszczenia organiczne i odory,

, neutralizujący zanieczyszczenia organiczne i odory, etap czwarty to filtr UV-C LED , sterylizujący powietrze i dezaktywujący drobiny poniżej 0,3 mikrona,

, sterylizujący powietrze i dezaktywujący drobiny poniżej 0,3 mikrona, etap piąty to jonizator (Plasma ION), unieszkodliwiający bakterie, wirusy, elektryczność statyczną i przykre zapachy.

Przede wszystkim te dwa ostatnie etapy zasługują na kilka dodatkowych słów. Czwarty filtr bazuje na świetle UV z diody LED, co jest rozwiązaniem bezpiecznym i energooszczędnym, a przy tym wydajnym. Skuteczność jonizatorów została zaś potwierdzona w wielu badaniach i eksperymentach. To cenny dodatek do oczyszczacza, pozwalający zadbać o higieniczne warunki do życia.

„Vestfrost, zgodnie ze swoim duńskim rodowodem, ma w DNA marki troskę o zdrowie. Stąd rozwój oferty o inteligentne oczyszczacze powietrza. Ich wprowadzenie na rynek poprzedzone byłą dogłębną analizą potrzeb konsumentów w zakresie oczyszczania powietrza oraz możliwości jakie dają w tym temacie najnowsze technologie” – powiedział Andrzej Krop, dyrektor zarządzający Vestel Poland, dystrybutora marki Vestfrost w Polska.

Ile kosztują inteligentne oczyszczacze powietrza Vestfrost?

Vestfrost VP-A1M30WH jest przeznaczony do pomieszczeń do 43 m2 i kosztuje 999 zł

jest przeznaczony do pomieszczeń do 43 m2 i kosztuje Vestfrost VP-A1Z40WH jest przeznaczony do pomieszczeń do 48 m2 i kosztuje 1399 zł

jest przeznaczony do pomieszczeń do 48 m2 i kosztuje Vestfrost VP-A1S70WH jest przeznaczony do pomieszczeń do 80 m2 i kosztuje 1999 zł

