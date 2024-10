To będzie hit dla miłośników zdjęć. Samsung Galaxy A56 z kamerą, jak flagowce

Do smartfonów ze średniej półki cenowej regularnie trafiają rozwiązania z najdroższych modeli. Dobrej zmiany spodziewamy się również w przypadku nadchodzącego Samsunga Galaxy A56 5G. Chodzi o aparat

Jednymi z najpopularniejszych, lubianych przez użytkowników smartfonów, są modele Samsunga ze średniej półki cenowej. Galaxy A35 5G i Galaxy A55 5G pojawiły się na rynku w pierwszym kwartale 2024 roku, nic więc dziwnego, że pojawia się coraz więcej informacji o następcach. Wygląda na to, że droższy z nich, czyli przyszłoroczny Samsung Galaxy A56 5G, może pod pewnym względem przypominać flagowce z serii Galaxy S. Chodzi o aparat.

Samsung Galaxy A55 już teraz przypomina urządzenie klasy premium

Jeszcze 2-3 lata temu biorąc do ręki ten smartfon bylibyśmy przekonani, że to topowy model. Obudowa Galaxy A55, kosztującego około 2 tys. zł, wykonana jest z dwóch tafli szkłą hartowanego. Po środku mamy natomiast aluminiową ramkę, a cała konstrukcja jest wodoszczelna (Ip67). Na wyposażeniu mamy świetny ekran Super AMOLED 120 Hz, głośniki stereo, nowoczesne systemy łączności, a nawet aparat z OIS. Pod względem wyglądu smartfon może być trudny do odróżnienia od “starszych” braci z rodziny Galaxy S24.

Oczywiście, dokładniejsze przyjrzenie się specyfikacji modelu szybko zdradzi, że nie jest to jednak flagowiec, a znacznie tańsze urządzenie, mające jedynie pewne cechy smartfonów Galaxy S. Procesor nie ma aż tak dobrej wydajności, brakuje aparatu ze zbliżeniem optycznym, czy opcji bezprzewodowego ładowania.

Specyfikacja Galaxy A56 5G zbliży się do flagowych S24?

Kilka ostatnich generacji Samsungów Galaxy A5x posiadało tę samą matrycę przedniej kamery. Miała 32 MP, a aparat pozwalał na wykonanie zdjęć po prostu dobrych. Z nieoficjalnych informacji wynika natomiast, że przyszłoroczny Galaxy A56 5G otrzyma lepszy sensor.

Przedni aparat w znajdującym się na średniej półce cenowej modelu ma być taki sam, jak we flagowcach. Mowa o przedniej kamerze 12 MP. Jeśli informacje się potwierdzą, fani zdjęć selfie będą po prostu wniebowzięci. Możemy też liczyć na korzystniejszy wygląd podczas wideokonferencji, które są w końcu całkiem popularnym sposobem komunikacji.

Samsung Galaxy A56 5G

W nowym modelu - poza nową przednią kamerą - nie spodziewamy się rewolucyjnych zmian. Główny aparat zapewne wciąż będzie miał optyczną stabilizację i matrycę 50 MP, do tego otrzymamy aparaty szerokokątny i do zdjęć makro.

Zmieni się natomiast procesor, choć wciąż będzie to autorski chipset Samsunga. Esynosa 1480 (z Galaxy A55 5G) zastąpi Exynos 1580. Procesor wykonany w litografii 4 nm ma nowoczesną konfigurację rdzeni 1+3+4, co oznacza połączenie wydajności i energooszczędności. Brakuje w nim jednak mocnego rdzenia (np. Cortex-X4), charakterystycznego flagowe procesory. W Galaxy A56 5G najmocniejszy rdzeń różni się od trzech innych po prostu wyższym taktowaniem.

Z wyników pierwszych testó benchmarkowych wynika, że nadchodzący Samsung Galaxy A56 5G otrzyma procesor z rdzeniami:

1x 2.91GHz

3x 2.60GHz

4x 1.95GHz

Dzięki usprawnieniom Samsung Galaxy A56 5G może mocno przypominać model Galaxy S24 FE. Oba urządzenia mogą różnić się ceną o około 500 złotych. Galaxy S24 FE jest bowiem pozycjonowany jako "tańszy flagowiec", Galaxy A56 5G będzie natomiast najdroższym modelem ze średniej półki cenowej.

Zdjęcia przedstawiają obecnie sprzedawany model Galaxy A55 5G.