Czym się różni tani i drogi kabel USB typ C? Serwis lumafield sprawdził rentgenem przewód Apple Thunderbolt 4 i porównał go do tańszych modeli dostępnych w sklepach. Wnioski mogą być zaskakujące, bo producenci nie zawsze mówią nam całą prawdę.

Standard USB typu C wszedł do użytku w 2014 r. i od tego czasu zyskał na popularności, stając się powszechnie stosowanym zarówno w komputerach, jak i w smartfonach. Znalazł zastosowanie nie tylko w urządzeniach z systemem Android, ale od 2023 roku także w modelach Apple iPhone, zaczynając od serii iPhone 15.

Na rynku znajdziemy ogromną liczbę kabli USB typu C, które są dostępne w bardzo różnych cenach – najtańsze można kupić za kilka złotych, ale nie brakuje też kabli za kilkadziesiąt złotych. Czym się różnią?

Porównali kable USB typ C

Serwis Lumafield porównał budowę różnych przewodów USB typu C za pomocą przemysłowego skanera rentgenowskiego. Testerzy zestawili tani kabel za 6 dolarów, przewód sprzedawany pod marką Amazon Basics za 13 dolarów oraz przewód Apple Thunderbolt 4, który kosztuje 129 dolarów.

Najtańszy przewód według specyfikacji miał umożliwiać przesyłanie danych w standardzie USB 3.2 Gen2 z prędkością do 10 Gb/s, jednak w rzeczywistości jego konstrukcja obsługiwała jedynie standard USB 2.0, co ograniczało prędkość do 480 Mb/s.

Wtyczka została osadzona w plastikowej obudowie. Jedynym zabezpieczeniem przed naprężeniami jest gumowe przedłużenie plastikowej obudowy wtyczki (nie znajdziemy tutaj metalowego wzmocnienia). Ze względu na bardzo złe opinie, kabel został szybko wycofany ze sprzedaży. Wprawdzie we wtyczce zastosowano osiem pinów, jednak przewód wykorzystywał jedynie cztery przewody, które były bezpośrednio podłączone do wtyczki USB typu C. Może to powodować problemy z niezawodnością – jeśli jeden z aktywnych pinów ulegnie zużyciu lub zgięciu, kabelek może mieć problemy z połączeniem.

Przewód Amazon Basic oficjalnie pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 480 Mb/s, ale sprawdzi się też podczas ładowania urządzeń z mocą do 60 W. Projekt jest lepiej wykonany.

W złączu znalazło się 12 pinów (a cztery pary są ze sobą zwarte). Wtyczka została zabezpieczona metalową osłoną, która zapewnia dodatkowe ekranowanie przewodów - element został dodatkowo zaciśnięty na przewodzie. Co więcej, obudowa wtyczki została przylutowana do końcowych pinów złącza, dzięki czemu jest też dodatkowo uziemiona.

Przewód Apple Thunderbolt wyróżnia się nie tylko najwyższą ceną, ale także najlepszą specyfikacją. Kabel obsługuje transfer danych w standardach Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 oraz USB4 z prędkością dochodzącą do 40 Gb/s. Umożliwia również przesyłanie sygnału wideo DisplayPort (HBR3) i może ładować urządzenia, dostarczając do 100 W mocy.

Wtyczka została zabezpieczona twardym plastikiem, natomiast pod spodem znalazła się metalowa osłona ze stali nierdzewnej. Producent zastosował też specjalną osłonę, która zabezpiecza przewód przed naprężeniami. Zastosowane złacze wykorzystuje 24 piny. Co ważne, w przypadku przewodu Apple zostało ono przylutowane do płytki drukowanej.

Kabel Thunderbolt zawiera trzy typy przewodów, które odpowiadają za różne funkcje ładowania i przesyłania danych. Producent zastosował współosiowo ekranowane przewody do przesyłania danych (nieekranowane przewody odpowiadają za przesyłanie energii).

Różne ceny i różna jakość

Na rynku dostępnych jest wiele różnych przewodów USB typu C, które można kupić w różnych przedziałach cenowych. Różnice te zazwyczaj wynikają z jakości wykonania oraz oferowanej funkcjonalności. Czy warto dopłacić? Zdania na pewno są podzielone (zachęcamy do głosowania w sondzie).

Jeśli jesteście zainteresowani dokładną analizą, odsyłamy do artykułu w serwisie lumafied, gdzie znajdziecie więcej szczegółów technicznych na temat przetestowanych przewodów.

foto na wejście: Adobe Stock