Czy Galaxy AI trafi na starsze smartfony? Samsung zabrał głos

Tak, ze sztucznej inteligencji Galaxy AI skorzystać będą mogli użytkownicy starszych smartfonów Samsunga. Lista urządzeń nie jest jednak specjalnie długa.

Choć pakiet funkcji o nazwie Galaxy AI to sztandarowa nowość w serii Galaxy S24, nie od dziś wiadomo, że nie będzie to rozwiązanie ekskluzywne dla najnowszej generacji. Tuż po premierze Samsung potwierdził, że sztuczna inteligencja trafi także na wszystkie smartfony z linii Galaxy S23, składane telefony Galaxy Z Flip 5 i Z Fold 5 oraz tablety Galaxy Tab S9.

To, że na listę załapały się wyłącznie topowe modele z roku 2023, teoretycznie można by tłumaczyć wymogami wydajnościowymi, ale w tym kontekście dziwi obecność Samsunga Galaxy S23 FE. Ten model napędzany jest przez Exynosa 2200, czyli czip przeniesiony żywcem z serii Galaxy S22. I tu pojawia się pytanie - czy to oznacza, że użytkownicy S22 także będą mogli korzystać z Galaxy AI? Niestety nie.

Galaxy S24 bez Galaxy AI. Samsung tłumaczy

Patrick Chomet, szef działu doświadczenia klienta w Samsungu, potwierdził w rozmowie z serwisem TechRadar, że Galaxy AI trafi na ubiegłoroczne flagowce wliczając w to wspomniany model Galaxy S23 FE. A co z S22?

“Wiemy, że Galaxy AI działa dobrze na serii Galaxy S24 i wiemy, że będzie działać dobrze na S23. Nie wiemy za to, jaka będzie intensywność wykorzystania sztucznej inteligencji przez przeciętnego klienta, a zatem jak ta intensywność wpłynie na zasoby na urządzeniu oraz zasoby w chmurze” - tłumaczy przedstawiciel Samsunga.

Wydajność samego smartfonu to jedno, ale Chomet zauważa, że część funkcji działa w chmurze. Dodanie wsparcia dla kolejnej generacji oznaczałoby rozszerzenie bazy potencjalnych użytkowników o dziesiątki milionów, co mogłoby doprowadzić do zapchania serwerów. Zwłaszcza że - jak zauważa Samsung - mówimy o świeżej technologii, więc intensywność jej wykorzystania przez użytkowników stoi pod znakiem zapytania.

Przedstawiciel Samsunga zaznacza jednocześnie, że firma skupia się na poprzedniej generacji “na razie”, więc w przyszłości plany teoretycznie mogą ulec zmianie. Póki co dodanie Galaxy AI mają zapowiedziane jedynie użytkownicy ubiegłorocznych urządzeń z górnej półki, co ma nastąpić jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

