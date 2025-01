Oto Samsung Galaxy S25. Wyciekły 72 zdjęcia i specyfikacja

Kilkanaście dni przed premierą Samsung padł ofiarą sporego wycieku. Do sieci trafił komplet zdjęć Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra w czterech wersjach kolorystycznych.

Za wyciekiem stoi serwis Android Headlines. Dotarł on do oficjalnych zdjęć prezentujących prawdopodobnie wszystkie kolory Galaxy S25, które trafią do szerokiej dystrybucji. Niewykluczone jednak, że - zgodnie z tradycją - dodatkowe limitowane warianty pojawią się w sklepie Samsunga.

Samsung Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra - zdjęcia i specyfikacja

Galaxy S25 ma być dostępny w jasnoniebieskiej, zielonej, ciemnoniebieskiej i srebrnej wersji.

Specyfikacja Galaxy S25 ma obejmować:

ekran AMOLED 6,2 cala o rozdzielczości 2340 x 1080 (416 ppi) i odświeżaniu 120 Hz;

Snapdragona 8 Elite;

12 GB pamięci RAM;

128, 256 lub 512 GB pamięci na dane;

aparat główny 50 Mpix;

aparat 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym;

aparat 10 Mpix z teleobiektywem 3x;

aparat przedni 12 Mpix;

łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 i eSIM;

baterię 4000 mAh z ładowaniem przewodowym 25 W oraz bezprzewodowym;

wymiary 146,9 x 70,5 x 7,2 mm;

wagę 162 g;

Androida 15 z One UI 7.

Galaxy S25+ również ma być dostępny w wersji jasnoniebieskiej, zielonej, ciemnoniebieskiej i srebrnej.

Specyfikacja Galaxy S25+ ma być nieco lepsza za sprawą większego ekranu i większej baterii:

ekran AMOLED 6,7 cala o rozdzielczości 3120 x 1440 (513 ppi) i odświeżaniu 120 Hz;

Snapdragon 8 Elite;

12 GB pamięci RAM;

256 lub 512 GB pamięci na dane;

aparat główny 50 Mpix;

aparat 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym;

aparat 10 Mpix z teleobiektywem 3x;

aparat przedni 12 Mpix;

łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 i eSIM;

bateria 4900 mAh z ładowaniem przewodowym 45 W oraz bezprzewodowym;

wymiary 158,4 x 75,8 x 7,3 mm;

wagę 190 g;

Androida 15 z One UI 7.

Galaxy S25 Ultra ma mieć bardziej stonowane wariacje kolorystyczne - czarną, szarą, srebrno-niebieską oraz srebrno-białą.

Galaxy S25 Ultra ma mieć oczywiście najmocniejszą specyfikację z całej trójki:

ekran AMOLED 6,9 cala o rozdzielczości 3120 x 1440 (498 ppi) i odświeżaniu 120 Hz;

Snapdragon 8 Elite;

12 GB pamięci RAM;

256, 512 GB lub 1 TB pamięci na dane;

aparat główny 50 Mpix;

aparat 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym;

aparat 10 Mpix z teleobiektywem 3x;

aparat 50 Mpix z teleobiektywem 5x;

aparat przedni 12 Mpix;

łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 i eSIM;

bateria 4900 mAh z ładowaniem przewodowym 45 W oraz bezprzewodowym;

wymiary 162,8 x 77,6 x 8,2 mm;

wagę 190 g;

Androida 15 z One UI 7;

rysik S Pen.

Mimo wycieku sporej ilości danych, Samsungowi wciąż udaje się trzymać w tajemnicy komplet szczegółów na temat Galaxy AI. Z dotychczasowych zapowiedzi wynika, że pierwsze skrzypce grać będzie nowa wersja asystenta głosowego Bixby z bardziej zaawansowanymi możliwościami.

Premierę serii Galaxy S25 zaplanowano na 22 stycznia.