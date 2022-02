Nowe smartfony Samsung Galaxy S będą bardziej eko. Producent z Korei wykorzysta do ich produkcji tworzywo sztuczne wyłowione z oceanu. To kolejny krok w dobrym kierunku.

Smartfony Samsung z plastiku z odzysku (częściowo)

Już w najbliższą środę Samsung zaprezentuje najnowsze urządzenia z linii Galaxy S. Mają być sporym krokiem naprzód zarówno w kwestii zastosowanych podzespołów, jak i designu. Smartfony zyskają poważnie odmieniony wygląd, ale na tym nie koniec. Południowokoreański producent zapowiedział, że ich charakterystyczną cechą będą również obudowy wykonane częściowo z tworzywa sztucznego z odzysku.

Nie dość, że będzie to tworzywo z recyklingu, to jeszcze pochodzące z wyłowionych sieci rybackich. Te – jak podkreśla Samsung – są nawet większym zmartwieniem dla morskich biologów niż plastikowe butelki czy foliowe torebki. Nie dość bowiem, że zaśmiecają naturalne środowisko, to jeszcze stanowią fizyczne zagrożenie dla zwierząt, które wplątują się i nie mogą się wydostać. A problem jest niemały, bo szacuje się, że każdego roku wyrzucane jest ponad 640 tysięcy ton sieci.

Eko-inicjatywy. Jest ich coraz więcej

Coraz większa liczba firm zwraca uwagę na problem, jakim jest zaśmiecanie mórz i oceanów jednorazowymi produktami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Samsung nie jest też pierwszym producentem elektroniki, który próbuje coś z tym zrobić, wykorzystując odzyskany plastik w swoich urządzeniach. W ubiegłym roku Microsoft zaprezentował myszkę Ocean Plastic Mouse, której obudowa jest wykonana w 20% z takiego właśnie tworzywa. Dopiero co na rynku pojawił się też laptop Acer Vero z obudową z tworzywa z recyklingu.

Nie jest to także pierwsza tego typu inicjatywa ze strony Samsunga. Od 2019 roku zamyka swoje urządzenia w pudełkach, które są znacznie bardziej przyjazne środowisku (zwykłe, kartonowe, bez zbędnych naklejek i nadruków), zachęcając przy okazji nabywców do ich ponownego wykorzystania. Faktem jest też, że ma w swojej ofercie jedne z najbardziej energooszczędnych urządzeń AGD.

Oczywiście jak każdy producent Samsung przyczynia się też do konsumpcjonizmu, no ale trudno winić producenta, że chce sprzedać swoje urządzenia. Niemniej jednak dobrze widzieć, że firmy coraz częściej obierają właśnie taki, zielony kierunek. Oby tak dalej.

