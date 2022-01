Samsung w końcu podał datę kolejnej konferencji z cyklu Galaxy Unpacked. Bardzo istotnej, bo zobaczymy na niej smartfony z serii Galaxy S22.

Kiedy premiera Galaxy S22?

Nawet jeśli ktoś z tym producentem nie sympatyzuje to nie powinien zaprzeczać, że premiery jego flagowych smartfonów są bardzo ważnymi wydarzeniami dla branży mobilnej. Być może nawet najistotniejszymi jeśli będziemy trzymać się systemu Android.

Do tej pory wiedzieliśmy jedynie tyle, że prezentacja odbędzie się na początku tego roku, spekulowano o przyszłym miesiącu. I bardzo celnie. Samsung poinformował, iż kolejna konferencja Galaxy Unpacked odbędzie się 9 lutego, o godzinie 16:00 naszego czasu.

Galaxy Unpacked 2022. Co zobaczymy?

Zarówno krótki materiał wideo promujący wydarzenie, jak i zapisy chociażby na oficjalnej stronie internetowej producenta nie pozostawiają wątpliwości, że należy nastawiać się właśnie na smartfony. Gdyby ktoś jeszcze o tym nie słyszał, wszelkie znaki na niebie i zmieni wskazują na modele Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra.

Wszystkie te smartfony będą zaliczały się, podobnie jak poprzednicy w momencie swoich premier, do najwyższego segmentu. Tym razem jednak model z dopiskiem Ultra będzie zdecydowanie najciekawszy. Nie tylko dlatego, że ma przynieść najlepszą specyfikację, ale też zmieniony design. Znacznie przemodelowany główny aparat fotograficzny, a nawet miejsce w obudowie dedykowane rysikowi S Pen. Dodatkowo cała bryła powinna cechować się mniej opływowymi krawędziami. Szkoda tylko, że optymizmem nie napawają prawdopodobne ceny, o których ostatnio pisaliśmy.



Tak powinien wyglądać Galaxy S22 Ultra.

Bardzo możliwe, że poza smartfonami pojawią się również tablety Galaxy Tab S8. Również tutaj niewykluczone są trzy modele - Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ oraz Galaxy Tab S8 Ultra. Wedle nieoficjalnych doniesień, ten ostatni może cechować się procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oraz wyświetlaczem Super AMOLED o przekątnej aż 14,6 cala.

Na którą z nowości szykowanych przez koreańskiego producenta czekacie? Patrząc na wyniki sondy pod artykułem Najbardziej oczekiwane smartfony 2022 roku, są wśród Was osoby mające co do linii Galaxy S22 spore nadzieje.

Źródło: Samsung, @evleaks