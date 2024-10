Telewizory przestały być wyłącznie urządzeniami służącymi do oglądania telewizji linearnej czy streamingu online. Nowoczesne modele Smart TV to wręcz komputery wyposażone w procesor, system operacyjny i wszechstronne możliwości komunikacji.

Materiał sponsorowany przez Samsung

Smart TV pozwala telewizorom łączyć się z innymi urządzeniami w domowej sieci oraz wymieniać z nimi dane. Wymaga to szczególnej troski o bezpieczeństwo przesyłanych informacji, zwłaszcza jeżeli są to dane wrażliwe użytkownika lub dane umożliwiające dostęp do usług, systemów czy urządzeń inteligentnego domu.

Jednym z podstawowych atrybutów sprzętu elektronicznego jest dziś bycie „smart”, rozumiane m.in. jako zdolność komunikowania się z innymi urządzeniami. Razem urządzenia te tworzą Internet rzeczy: sieć połączonych urządzeń zapewniających użytkownikowi łatwy, również zdalny, dostęp do gromadzonych przez nie danych.

IoT obejmuje już nie tylko urządzenia elektroniki konsumenckiej, takie jak smartfony czy konsole do gier, ale również sprzęt AGD, taki jak lodówki i automatyczne odkurzacze czy urządzenia smart home – sterowniki oświetlenia, termostaty, kamery czy elektroniczne zamki.

Co więcej, według statystyk liczba inteligentnych urządzeń w domach na całym świecie rośnie w zawrotnym tempie. W 2023 r. na jednego mieszkańca Polski przypadało przeciętnie ok. siedem urządzeń podłączonych do internetu, a do 2028 r. liczba ta może wzrosnąć nawet do szesnastu1.

Bezpieczny jak w telewizor Samsung

Przykładem odpowiedzialnego podejścia do problematyki bezpieczeństwa IoT i urządzeń Smart Home jest Samsung. Firma już dziesięć lat temu zaczęła wyposażać produkowane przez siebie telewizory w oprogramowanie Knox. Rozwiązanie to, znane przede wszystkim z urządzeń mobilnych Samsunga, od lat cieszących się renomą jednych z najlepiej zabezpieczonych na rynku, jest wielowarstwowym systemem zabezpieczeń, który zapewnia ochronę na wielu poziomach.

Knox2 w telewizorze działa w podobny sposób. Jednym z kluczowych elementów systemu jest jego zdolność do ochrony danych już na poziomie sprzętowym. Oznacza to, że chronione są nie tylko aplikacje i oprogramowanie, ale także sam sprzęt.

Knox aktywnie wykrywa potencjalne zagrożenia w czasie rzeczywistym, sygnalizując wszelkie nieautoryzowane zmiany w krytycznych modułach systemu operacyjnego telewizorów Samsung – Tizen. Mechanizm weryfikuje również strony internetowe otwierane w systemowej przeglądarce, prewencyjnie blokując witryny phishingowe.

Knox w telewizorach Samsung oferuje także zaawansowaną ochronę prywatności. Coraz więcej osób korzysta z funkcji takich jak wideokonferencje czy strumieniowanie treści z urządzeń mobilnych bezpośrednio na telewizor. Dzięki Knox dane przesyłane pomiędzy urządzeniami są szyfrowane, co minimalizuje ryzyko ich przechwycenia przez osoby trzecie. Dodatkowo, dzięki regularnym aktualizacjom zabezpieczeń, telewizory Samsung są na bieżąco chronione przed nowymi zagrożeniami.

Potwierdzeniem jakości mechanizmów zabezpieczających implementowanych w telewizorach Samsung jest fakt, że w 2024 r. po raz dziesiąty z rzędu otrzymały one certyfikat Common Criteria, międzynarodowy standard oceny i weryfikacji zabezpieczeń komputerowych. Ponadto obecna w telewizorach usługa płatności Samsung Checkout jest zgodna ze standardem Payment Card Industry Data Security Standard.

Dziś trudno sobie wyobrazić nowoczesny telewizor bez łącza internetowego. Smart TV w większości przypadków stanowi domowe centrum multimedialne, za pośrednictwem którego nie tylko korzystamy z cyfrowych zasobów, ale również zarządzamy pracą innych urządzeń w ramach domowej sieci. Tym większego znaczenia nabiera więc kwestia odpowiedniej ochrony zarówno samego telewizora, jak i pozostałych urządzeń domowych, do których telewizor czy smartfon umożliwia dostęp.

Hub IoT – zarządzaj całym domem

Dzięki zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom ochronnym można bez obaw łączyć telewizor z innymi urządzeniami sieci domowej. W modelach telewizorów Samsung z serii OLED, NeoQLED I NeoQLED Excellence Line, a także w modelu QLED Q80D procedurę upraszcza Hub IoT, moduł umożliwiający przekształcenie telewizora w centralny hub zarządzający inteligentnym domem. Po jego aktywacji telewizor automatycznie wykrywa różne znajdujące się w pobliżu urządzenia – zarówno te smart, jak i te starszej generacji – i łączy się z nimi bez konieczności stosowania dodatkowego urządzenia zewnętrznego (centrali domu inteligentnego). Aplikacja SmartThings pozwoli zaś sterować wszystkimi połączonymi urządzeniami za pomocą pilota w trakcie oglądania telewizji.

Obecnie w ekosystemie inteligentnego domu Samsung można wykorzystywać urządzenia 300 marek a z systemu Knox na różnych urządzeniach korzysta ponad 20 tysięcy firm i instytucji na całym świecie. Świadczy to o wysokim stopniu zabezpieczeń, które są potwierdzone wieloma certyfikatami.

Przypisy:

1 „Rynek internetu rzeczy w Polsce”, PMR, 2023.

2 Bezpieczeństwo Samsung Knox dotyczy telewizorów Samsung z systemem Tizen®, wprowadzonych na rynek od 2015 roku. Aktualizacja oprogramowania zabezpieczeń jest zapewniana przez trzy lata od premiery produktu. Wymagana jest najnowsza aktualizacja oprogramowania.

