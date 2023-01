Czy jest to jakkolwiek praktyczne? Cóż, można by spytać rabinów. Na pewno jednak jest intrygujące. Krótko mówiąc: projektując nowy piekarnik inżynierowie Samsunga postanowili wpakować mu do środka… kamerę.

Piekarnik Samsung Bespoke AI Oven wyposażony w kamerę

I to nie zwykłą kamerę, lecz kamerę „inteligentną”. Na czym polega jej spryt? Ano na tym, że potrafi samodzielnie wykryć, co tam sobie pichcisz i na tej podstawie podpowiedzieć ci, jakie ustawienia dobrać, by nie spalić się ze wstydu, gdy zaserwujesz posiłek innym. A skoro już przy spaleniu jesteśmy, to piekarnik Samsung Bespoke AI Oven da ci też znać, gdy jedzenie zacznie się przypalać. Powiadomienie dostaniesz na telefon.



Samsung Bespoke AI Oven

Właśnie – połączenie z telefonem jest tu najważniejszą kwestią. Dzięki temu możesz na przykład zdalnie sterować piekarnikiem, a także zajrzeć do jego wnętrza bez konieczności ruszania się z kanapy. Mało tego – obrazu z kamery nie musisz zostawiać dla siebie, ponieważ przysłowiową wisienką na torcie jest tu funkcja transmisji wideo na żywo. Nadchodzi chyba dobry czas w światku kulinarnych programów w sieci. A ostatecznie, jeśli chcesz znaleźć swoją niszę, a ni mosz pojęcia co robisz, ten piekarnik da ci przecież wskazówki.

Samsung prezentuje sprzęt AGD, który może się podobać

Oprócz tego nowego piekarnika Samsung na targach CES 2023 pokazuje także pralki Bespoke do walki z mikroplastikiem, lodówkę Bespoke Family Hub Plus z 32-calowym telewizorem wbudowanym w drzwi…



Samsung Bespoke Family Hub Plus

…dwudrzwiowe lodówki Bespoke Side-by-Side z funkcją automatycznego otwierania drzwi oraz supercichy, a przy tym superwydajny okap Bespoke Wall Mount Hood, który w dodatku może działać w pełnej synchronizacji z „inteligentną” płytą kuchenną.



Kolekcja Samsung Bespoke 2023

I co o tym wszystkim myślisz?

Źródło: Samsung, Engadget, The Verge