Telewizory Samsung QLED TV z oferty na rok 2020 zaczęły pojawiać się w polskich sklepach. Sprawdzamy co potrafią i ile trzeba zapłacić, by móc się cieszyć tymi możliwościami.

Do polskich sklepów zaczynają trafiać telewizory Samsung QLED TV na 2020 rok. To pięć serii 4K w rozmiarach od 43 do 85 cali oraz dwie serie 8K o przekątnych od 65 do 85 cali. Spójrzmy, co konkretnie mają nam one do zaoferowania.

Oto telewizory QLED firmy Samsung na rok 2020 dostępne w Polsce:

Samsung QLED Q950T – rozdzielczość: 8K , przekątne: 65, 75 i 85 cali

– rozdzielczość: , przekątne: Samsung QLED Q800T – rozdzielczość: 8K , przekątne: 65, 75 i 82 cale

– rozdzielczość: , przekątne: Samsung QLED Q95T – rozdzielczość: 4K , przekątne: 55, 65, 75 i 85 cali

– rozdzielczość: , przekątne: Samsung QLED Q90T – rozdzielczość: 4K , przekątne: 55, 65 i 75 cali

– rozdzielczość: , przekątne: Samsung QLED Q80T – rozdzielczość: 4K , przekątne: 49, 55, 65, 75 i 85 cali

– rozdzielczość: , przekątne: Samsung QLED Q70T – rozdzielczość: 4K , przekątne: 55, 65, 75 i 85 cali

– rozdzielczość: , przekątne: Samsung QLED Q60T – rozdzielczość: 4K, przekątne: 43, 50, 55, 58, 65, 75 i 85 cali

HDR, 100% Natężenie Kolorów, niski input lag i realistyczne brzmienie – to ich cechy

O flagowym modelu Samsung QLED Q950T napisaliśmy już wiele – przyciąga wzrok niemal bezramkowym ekranem (zajmującym 99 proc. powierzchni frontu) i obrazem dopieszczanym przez sztuczną inteligencję. Jednak nie tylko on – reprezentanci wszystkich serii z tegorocznej oferty QLED mają sporo do zaoferowania, a przynajmniej tak wynika z oficjalnych zapowiedzi.

Wszystkie telewizory Samsung QLED na rok 2020 obsługują HDR (w formacie HDR10+) i 100% Natężenie Kolorów, charakterystyczne dla paneli LCD z warstwą kropek kwantowych. Dzięki funkcji Adaptacji Obrazu jasność jest automatycznie dostosowywana do warunków oświetleniowych w pokoju, Połączenie z Telefonem umożliwia wygodne przenoszenie treści ze smartfona na duży ekran, a w trybie Wizualizacji Muzyki na ekranie pojawiają się efekty dopasowane do odtwarzanego utworu.

Skoro jesteśmy już przy muzyce, to wypada również wspomnieć o możliwościach z zakresu audio. Nowinkami obecnymi w wybranych modelach są: Dźwięk Podążający za Obiektem (zapewniający efekt przestrzennego brzmienia), Aktywny Wzmacniacz Głosu (zwiększający głośność po wykryciu hałasu z zewnątrz) oraz Q-Symphony (wykorzystujący głośniki telewizora jako element zestawu nagłośnieniowego – na przykład do wsparcia soundbara).

Według zapowiedzi nowe telewizory Samsung to także niski input lag (choć producent nie podaje konkretnych liczb), upłynnia obrazu (Game Motion Plus), automatyczny tryb gry, Dynamiczny Korektor Czerni (uwydatniający szczegóły w ciemnych scenach), Game Multi-View (pozwalający na wyświetlenie podczas rozgrywki dodatkowego okienka, na przykład z YouTube), inteligentne skalowanie oraz – oczywiście – intuicyjny i funkcjonalny system Smart TV.

Zastanawiasz się gdzie leżą różnice, a w związku z tym na który model ewentualnie postawić? Spójrz na poniższe zestawienie funkcji, by się dowiedzieć.

Co potrafią tegoroczne telewizory QLED 4K? Krótkie porównanie możliwości:

Q95T Q90T Q80T Q70T Q60T 100% Natężenie Kolorów TAK TAK TAK TAK TAK Obsługa HDR10+ TAK TAK TAK TAK TAK Inteligentne Skalowanie do 4K TAK TAK TAK TAK - Aktywny Wzmacniacz Głosu TAK TAK TAK TAK - Real Game Enhancer+ TAK TAK TAK TAK - Port HDMI 2.1 TAK TAK TAK (od 55") TAK - Q-Symphony TAK TAK TAK - - Dźwięk Podążający za Obiektem TAK TAK TAK (od 55") - - Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie TAK TAK TAK - - Ultra Szeroki Kąt Widzenia TAK TAK - - -

Ile kosztują nowe telewizory Samsung QLED 4K i 8K w 2020 roku?

Ceny danych modeli mogą się różnić w poszczególnych sklepach, ale to, co da się zauważyć od razu, to że wydają się one w tym roku bardzo atrakcyjnym wyborem. Nie są to oczywiście najtańsze telewizory na rynku, ale nie są też dramatycznie drogie.

Przykładowo: za najmniejszego reprezentanta najniższej serii, a więc za 43-calowy model spod znaku Q60T, przyjdzie nam zapłacić około 2800 złotych, za 55-calowy Q70T – 4300 zł, za 65-calowy Q80T – 7500 zł, a za 75-calowy Q95T – 15 000 zł. Osoby zainteresowane rozdzielczością 8K, mogą natomiast postawić na 75-calowy Q800T wyceniony na 20 000 zł.

Źródło: Samsung, FlatpanelsHD, informacja własna

Czytaj dalej o telewizorach: