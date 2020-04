Huawei Vision Smart TV X65 to najnowszy telewizor producenta z Chin. I to jaki telewizor! Z panelem OLED, wysuwaną kamerą i supersmukłą obudową.

W grudniu pisaliśmy, że w tym roku na rynku pojawią się telewizory OLED „made in China” i faktycznie tak się dzieje. Swoje urządzenie wyposażone w panel tego typu zaprezentowała firma Huawei. I to jakie! Jej model oznaczony jako X65 to konstrukcja, obok której trudno jest przejść obojętnie.

Telewizor Huawei z panelem OLED został oficjalnie zaprezentowany

Poznaliśmy go jako Huawei Vision Smart TV X65. Tak jak sugeruje to pełna nazwa nowego, a przy tym najbardziej zaawansowanego telewizora producenta z Państwa Środka, ma ekran o przekątnej 65 cali. To, czego nazwa nam nie mówi, to że jest to telewizor z panelem typu OLED – zapewniającym nieskończony kontrast, głęboką czerń i żywe kolory. Oczywiście obsługa HDR także znajduje się na liście jego atutów.

O dobrą jakość obrazu dba poza tym flagowy układ HiSilicon – Honghu 898, któremu towarzyszy 6 GB pamięci RAM (i 128 GB pamięci na pliki). Przyjemne dla oczu i naturalne kolory (dzięki 98-procentowemu pokryciu palety DCI-P3), wysoki kontrast oraz pierwszorzędna płynność (przy odświeżaniu 120 Hz) to jedno, ale niemieckie TUV Rheinland przyznało również wyświetlaczowi certyfikat potwierdzający niską szkodliwość dla wzroku.

Wyświetlacz otoczony smukła ramką. Z niespodzianką w górnej części

Wyświetlacz jest zamknięty w bardzo smukłej ramce i smukły jest również cały telewizor – jego grubość nie przekracza 25 mm. Ale mówiąc o konstrukcji nie można też nie wspomnieć o module wysuwanym z górnej części urządzenia. Jego najważniejszym elementem jest ultraszerokokątna kamera 24 Mpix z funkcjami sztucznej inteligencji (znanymi ze smartfonów Huawei). Pozwala ona na prowadzenie wideorozmów, ale też na sterowanie telewizorem za pomocą gestów.

Jeśli chodzi o dźwięk, to telewizor Huawei Vision Smart TV X65 został wyposażony w 14 głośników (umieszczonych pod wyświetlaczem) i obsługuje przestrzenne audio 5.1, optymalizowane pod kątem konkretnego pomieszczenia, dzięki jego skanowaniu. Funkcjonalność temu modelowi ma natomiast zapewniać autorski system Harmony OS.

Cena Huawei Vision Smart TV X65 nie jest niska. Czemu miałaby być?

Nowy telewizor Huawei został wyceniony na 25 000 juanów, czyli około 15 000 złotych, przy czym – podkreślmy to – na razie nie mamy żadnych informacji na temat dostępności urządzenia poza Chinami.

Źródło: GizmoChina, Huawei Central, JD

