The Frame TV to nie tylko telewizor dla miłośników sztuki. To też telewizor dopasowujący się do twojego wnętrza. Zobaczmy na czym to konkretnie polega.

Samsung The Frame 2021. Jeden telewizor, trzy sposoby montażu

Nowy The Frame daje ci trzy sposoby montażu. Możesz na przykład powiesić go na ścianie, gdzie zupełnie nie będzie odróżniał się od obrazów. Zapewni to Dopasowany Uchwyt, sprawiający, że rama znajduje się przy samej ścianie, a także Połączenie Jednym Prawie Niewidocznym Przewodem, eliminujące plątaninę kabli. Wszystkie przewody podpina się wówczas do Modułu One Connect, który to z kolei jest połączony z telewizorem.

Druga opcja to montaż na standardowych nóżkach i postawienie telewizora na szafce. Choć tak właściwie, to nie do końca „standardowych”, ponieważ wyróżnia je możliwość regulacji wysokości. Z jednej strony pozwala to na idealne dopasowanie telewizora do innych elementów wnętrza, z drugiej – daje dość miejsca, by soundbar nie przykrywał ekranu.

Wreszcie opcja numer trzy to montaż na Stojaku Studio. Wygląda niczym sztaluga, co dobrze komponuje się z ramą i obrazami wyświetlanymi w trybie passe-partout. W ten sposób osiąga się efekt galerii sztuki. To akcesorium trzeba jednak w razie czego dokupić oddzielnie.

Telewizor dopasowany do wnętrza

Sposób montażu to jedno, ale możesz też dopasować telewizor do wnętrza poprzez dobranie odpowiedniej ramy. Do wyboru jest kilka różnych wariantów kolorystycznych i dwa style: nowoczesny oraz klasyczny. Ich instalacja, jak i późniejsza wymiana to żaden problem, bo całość oparta jest na magnesach.

Wspomnijmy na koniec, że The Frame 2021 to telewizor QLED o rozdzielczości 4K, z procesorem wykorzystującym sztuczną inteligencję i systemem Smart TV Tizen. Do wyboru jest pięć wariantów: 43, 50, 55, 65 i 75 cali. Jest także 32-calowy The Frame o rozdzielczości Full HD.

