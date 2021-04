Kochasz sztukę albo chcesz by telewizor był dziełem sztuki? Oglądasz głównie w pionie albo na świeżym powietrzu? A może zależy ci na olbrzymim ekranie? Samsung Lifestyle TV to seria, w której możesz znaleźć coś dla siebie.

Tegoroczne telewizory Neo QLED i QLED prezentują się bardzo dobrze, ale jeśli dla kogoś najważniejszy jest styl, to powinien odwrócić wzrok w stronę tych dwóch modeli: The Frame i The Serif. Właśnie debiutują w Polsce – wraz z The Sero, The Terrace i The Premiere. „Lajfstajlowa” oferta firmy Samsung znacząco się rozszerzyła.

Samsung The Frame 2021 już w polskich sklepach

Zacznijmy od The Frame 2021 – w nowej wersji „telewizor dla miłośników sztuki” ma niemal o 50% smuklejszą konstrukcję, a jego wyświetlacz może być zamknięty w ramkach (których liczba jest jeszcze większa niż do tej pory). Ma też nie 500 MB, a 6 GB na zdjęcia i podstawę o regulowanej wysokości (to dla tych, którzy chcieliby umieścić pod nim soundbara). Z kolei najnowsze technologie (takie jak 100% Natężenie Kolorów, procesor ze sztuczną inteligencją czy podświetlenie Dual LED) zapewniają dobrą widoczność szczegółów, wierne odwzorowanie kolorów i przekonujący efekt obrazu.

Oczywiście swój pełen potencjał telewizor pokazuje po aktywacji Trybu Sztuka. Umożliwia on wybranie jednego z widoków passe-partout, umieszczenie na ekranie dzieła sztuki albo obrazu czy zdjęcia z własnej kolekcji, a także włączenie funkcji oszczędzania energii (która dezaktywuje ekran, gdy przez dłuższy czas nikogo nie będzie w pobliżu). Co więcej, dzięki funkcji Adaptacji Obrazu parametry wyświetlania są na bieżąco dostosowywane do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.

Nowe telewizory są dostępne w następujących wersjach:

32-calowy LS03T z rozdzielczością Full HD, HDR i 2-kanałowym systemem audio 20 W

43-calowy LS03A z rozdzielczością 4K, Quantum HDR i 2-kanałowym systemem audio 20 W

50-calowy LS03A z rozdzielczością 4K, Quantum HDR i 2-kanałowym systemem audio 20 W

55-calowy LS03A z rozdzielczością 4K, Quantum HDR i 4-kanałowym systemem audio 40 W

65-calowy LS03A z rozdzielczością 4K, Quantum HDR i 4-kanałowym systemem audio 40 W

75-calowy LS03A z rozdzielczością 4K, Quantum HDR i 4-kanałowym systemem audio 40 W

The Serif i The Sero – styl i funkcjonalność

W polskich sklepach znajdziemy też telewizory The Serif i The Sero. Pierwszy z nich sam w sobie jest dziełem sztuki, za sprawą oryginalnej obudowy (zainspirowanej literą „I”), dzięki której wyróżnia się na tle podobnych do siebie urządzeń. Dobrze prezentuje się z każdej strony, podobnie jak obraz na jego wyświetlaczu QLED 4K. Do wyboru są trzy warianty: 43, 49 i 55 cali.

The Sero jest z kolei propozycją dla miłośników mediów społecznościowych, a właściwie szerzej: osób, oglądających równie dużo treści w pionie, co w poziomie. Jego sekret tkwi w obrotowym ekranie, które orientacja może być dostosowywana do wyświetlanych treści. W przypadku smartfonów Samsung zmiana położenia jest automatyczna, a jeśli masz telefon innego producenta, to po prostu musisz korzystać z pilota.

The Terrace i The Premiere – dwie nowości w Polsce

Lada chwila do Polski dotrą też dwaj najnowsi członkowie „lajfstalowej” grupy, a więc The Terrace i The Premiere. Ten pierwszy to – zgodnie z nazwą – telewizor przeznaczony na dwór. Został specjalnie zaprojektowany tak, by komfortowo oglądało się filmy i mecze na świeżym powietrzu. Stąd jasność na poziomie 2000 nitów i antyrefleksyjna powłoka ekranu. Stąd też zabezpieczenia, chroniące go przez deszczem i wilgocią, kurzem, skrajnymi temperaturami czy nawet owadami. Do wyboru będą wersje 55, 65 i 75 cali.

The Premiere z kolei może być nazwane odbiornikiem telewizyjnym, ale telewizorem nie jest. To projektor, lecz z tunerami TV i w pełni funkcjonalnym systemem Smart TV. Z powodzeniem więc może zastąpić telewizor, a że jest to model ultra krótkiego rzutu, to nawet stawiając go niemal przy samej ścianie możesz uzyskać nawet 130-calowy obraz. To robi wrażenie, a Technologia Potrójnego Lasera, HDR10+ i rozdzielczość 4K dbają o odpowiednią jakość obrazu. Nie trzeba też dokładnie zaciemniać pokoju, bo jasność wynosi tu 2800 ANSI lumenów.

Co myślisz o tych nowościach w ofercie Samsunga?

Źródło: Samsung, informacja własna

Czytaj dalej o telewizorach: