Xiaomi wprowadza do Polski nowe urządzenia do „inteligentnego kina domowego”. To cztery telewizory z serii Mi TV P1 oraz projektor Mi Smart Projector 2 Pro. Przyjrzyjmy się im.

Nowe telewizory Xiaomi Mi TV P1 w drodze do Polski

Cechą charakterystyczną Xiaomi Mi TV P1 będą niemal bezramkowe wyświetlacze. A skoro już przy nich jesteśmy, to dodajmy, że na serię złożą się cztery modele: trzy z nich – o przekątnych 43, 50 i 55 cali – zaoferują rozdzielczość 4K, a najmniejszy – 32-calowy – będzie wyświetlać obraz HD. W specyfikacji tego ostatniego nie odnajdziemy też informacji o obsłudze Dolby Vision, a wsparcie dla HDR10+ to domena tylko dwóch największych urządzeń. W każdym przypadku mówimy o odświeżaniu 60 Hz, ale modele 4K będą symulować większą płynność, wykorzystując MEMC (czyli generowanie dodatkowych klatek).

Nowe telewizory Xiaomi będą działać pod kontrolą systemu Android TV. Zaoferują wsparcie Asystenta Google i sterowanie głosowe, a do tego będą mieć wbudowanego Chromecasta – dla wygodnego przesyłania plików ze smartfona. Przyzwoicie wyglądają także opcje łączności. Do naszej dyspozycji oddane zostaną trzy złącza HDMI, dwa gniazda USB i jeden port Ethernet, jak również dwuzakresowe Wi-Fi i moduł Bluetooth 5.0. Dopełnieniem całości są głośniki stereo z Dolby Audio i DTS-HD – o mocy 10 W (w wariancie 32 cale) lub 20 W (w modelach 4K).

Polska premiera tych nowych telewizorów odbędzie się w maju. Mniej więcej wtedy też poznamy ceny.

Jest też Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro, czyli… co?

Już teraz natomiast, jeśli interesuje nas większy ekran, to możemy kupić nowy projektor. W Polsce zadebiutował Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro, którego cena wynosi 4199 złotych. Co otrzymujemy w zamian? Ano możliwość wyświetlania obrazu Full HD o przekątnej dochodzącej do 120 cali. Możemy liczyć na wysoki kontrast i żywe kolory za sprawą HDR10 i nie musimy dbać o pełne zaciemnienie pokoju, dzięki jasności na (nie zachwycającym, ale przyzwoitym) poziomie 1300 ANSI lumenów.

Istotnym atutem tego nowego projektora ma być również automatyczna korekcja ostrości i zniekształceń trapezowych. Dzięki niej zyskamy większą swobodę w kwestii doboru optymalnego miejsca na instalację urządzenia. Podkreślmy też, że jest to model z systemem Smart TV, a konkretnie z Androidem, co pozwala nam skorzystać z takich aplikacji jak Netflix czy YouTube, jak również z pomocy Asystenta Google i technologii Chromecast.

Źródło: Xiaomi Polska, informacja własna

