Samsung The Sero to bez wątpienia jeden z najbardziej oryginalnych telewizorów, jakie można znaleźć na polskim rynku. Jego konstrukcja pozwala na łatwą zmianę orientacji z pionowej na poziomą i odwrotnie.

Telewizor z obracanym ekranem do kupienia w Polsce

Osoby uważnie śledzące doniesienia z branży RTV zapewne słyszały o Samsung The Sero, światowa premiera miała bowiem miejsce już jakiś czas temu. Znów pojawia się okazja do tego, aby o nim wspomnieć. I to nie byle jaka, ponieważ Samsung The Sero zalicza debiut na naszym rynku.

Jak sądzicie, ile kosztuje? Samsung wycenił ten oryginalny telewizor na 5999 złotych. Można zamawiać go już na oficjalnej stronie internetowej producenta. Jest dostępny w jednej wersji, w rozmiarze 43 cali.

Najlepszy telewizor do smartfona. Co oferuje Samsung The Sero?

Mogą pojawić się pytania dotyczące przydatności takiej właśnie konstrukcji. Producent odpowiada, iż świetnie współpracuje ona z urządzeniami mobilnymi pozwalając na dostosowanie położenie ekranu do treści, które najczęściej oglądamy na smartfonach czy tabletach. Zadbał zresztą o możliwość błyskawicznego parowania telewizora z mniejszym gadżetem. Po tym kroku wystarczy odwrócić smartfona i ekran telewizora także zmieni swoje położenie pozwalająca na wygodne przeglądanie serwisów społecznościowych, oglądanie filmów czy zdjęć.

Jeśli chodzi o bardziej standardowe elementy, Samsung The Sero wykorzystuje technologię QLED, został wyposażony w procesor Quantum 4K i może pochwalić się rozdzielczością 3840 x 2160 pikseli oraz obsługą HDR 10+. Oferuje też Smart TV i takie funkcje jak AirPlay 2, Dolby Digital Plus czy inteligentne skalowanie do 4K.

