Samsung QLED Q700T to najtańsze telewizory 8K w ofercie producenta z Korei Południowej. Zdecydowanie warto się im przyjrzeć, bo właściwie niczego im nie brakuje.

Samsung zaprezentował nowe, najtańsze telewizory 8K w swojej ofercie. Nie poznaliśmy jeszcze oficjalnych cen, ale niewykluczone, że zejdą one poniżej 10 tysięcy złotych. Skąd takie przypuszczenie? Ano stąd, że flagowy, 65-calowy Q950T kosztuje 19 999 zł, a „środkowy” Q800T o tej samej przekątnej – 12 999 zł. Tymczasem na serię Q700T złożą się dwa modele: właśnie 65 cali oraz mniejszy, 55 cali.

To wciąż świetnie wyposażone telewizory

Telewizory spod znaku Samsung QLED 8K Q700T będą kierowane do tych, którzy czym prędzej chcą doświadczyć rozdzielczości 8K i są w stanie zrezygnować z wodotrysków. To jednak, że będą to podstawowe modele, nie oznacza, że będzie im brakować którychś z podstawowych rozwiązań. Wciąż więc można liczyć na wydajny procesor Quantum 8K i Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie, co zapewnić ma wysoką jakość obrazu. Szerokie kąty widzenia i adaptacja obrazu sprawią zaś, że oglądanie TV będzie tak samo komfortowe, niezależnie od tego, gdzie będzie się siedzieć i jakie będą warunki oświetleniowe.

Nie zabraknie też, Inteligentnego Skalowania, HDR-u (choć przy jasności około 1000 nitów, a nie 2000 jak w przypadku Q800T) czy funkcji Dźwięku Podążającego za Obiektem, a do tego – choć nawet najnowsze konsole nie są gotowe na 8K – Samsung postarał się o szereg rozwiązań dla graczy. Telewizory Q700T zaoferują niski input lag, wysoką płynność (między innymi dzięki panelowi klasy 120 Hz i technologii FreeSync) oraz nienaganną widoczność detali, za sprawą Dynamicznego Korektora Czerni.

Coraz więcej z nas może sobie pozwolić na telewizor 8K

Pomimo niższej jasności, mniej imponującej estetyki, minimalnie słabszych głośników czy nieco gorszego panelu, zapowiada się więc naprawdę ciekawa propozycja z wciąż wysokiej, ale niższej niż dotychczas półki cenowej. A – przypomnijmy – już przy okazji Q800T, zaledwie kilka tygodni temu pisaliśmy, że 8K nie jest już zarezerwowane dla najbogatszych.

