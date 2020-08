Xiaomi nie od dziś próbuje swoich sił w sektorze telewizorów. Ostatnie zapowiedzi potwierdzają, że chiński producent mierzy tu coraz wyżej.

Mi TV LUX OLED Transparent Edition trafi do sprzedaży

Z dzisiejszej konferencji Xiaomi płynął przekaz, iż chiński producent nie zajmuje się podpatrywaniem pomysłów u innych, ale wyznacza rynkowe trendy. Można się z tym zgadzać lub nie, ale zaprezentowany smartfon Xiaomi Mi 10 Ultra oferuje naprawdę wiele, a trudno przejść też obojętnie obok zapowiedzi Mi TV LUX OLED Transparent Edition.

„Xiaomi zawsze będzie trzymać się tych trzech głównych zasad: przybliżania wszystkim innowacyjnych technologii, oferowania świetnego stosunku ceny do wydajności i tworzenia super produktów.”

To słowa, o które podczas dzisiejszego wystąpienia pokusił się Lei Jun, prezes zarządu, CEO oraz założyciel Xiaomi. Zapowiedź Mi TV LUX OLED Transparent Edition ma się w to idealnie wpisywać. Mówimy tutaj o pierwszym na świecie transparentnym telewizorze, który jest produkowany na masową skalę, a lada chwila pojawi się w sklepach. Sama idea przezroczystych wyświetlaczy OLED nie jest nowa, ale do tej pory słyszeliśmy o niej głównie przy okazji branżowych targów. Xiaomi idzie dalej.

Ile kosztuje przezroczysty telewizor Xiaomi?

Co w tym kontekście istotne, jednocześnie nie mówimy tutaj o odległych terminach. Poza informacją dotyczącą masowej produkcji ujawniono również termin rynkowego debiutu. Sprzedaż Mi TV LUX OLED Transparent Edition rozpocznie się 16 sierpnia. Początkowo (a może jedynie) telewizor będzie dostępny w Chinach. Zainteresowani powinni przygotować się na wydatek w wysokości 49999 juanów, czyli około 27000 złotych.

Padają przy tym zapewnienia, że będzie to coś więcej niż ciekawostka i użytkownicy mogą liczyć na bardzo dobrą specyfikację. Na co konkretnie? Przezroczysty panel OLED o grubości 5,7 mm i przekątnej 55 cali charakteryzujący się statycznym współczynnikiem kontrastu 150000:1 i częstotliwością odświeżania 120 Hz, 93-procentową obsługę gamy kolorów DCI-P3 czy czas reakcji na poziomie 1 ms. Sercem Mi TV LUX OLED Transparent Edition są procesor MediaTek 9650 i AI Master Smart Engine, producent wspomina też o ponad 20 algorytmach optymalizacji oraz obsłudze Dolby Atmos. Zestaw niezbędnych złączy umieszczono w podstawce.

Przezroczysty telewizor. A komu to potrzebne?

Xiaomi posługuje się tutaj bardzo podniosłymi sloganami, określa Mi TV LUX OLED Transparent Edition mianem przełomowego momentu dla branży TV. Czy faktycznie tak będzie? Na odpowiedź za wcześnie, z pewnością jest to moment istotny, jak każda nowość trafiająca do masowej produkcji.

Wedle producenta, Mi TV LUX OLED Transparent Edition ma sprawdzać się nie tylko w domu, ale także w galeriach sztuki, muzeach, galeriach handlowych czy teatrach. Kto wie, czy początkowo nie przede wszystkich właśnie w takich miejscach, a nie w domu.

Źródło: Xiaomi

Warto zobaczyć również: