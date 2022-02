Galaxy S22 to najnowszy telefon Samsung na początek 2022 roku. Właśnie ma swoją premierę i wiele wskazuje na to, że może być królem smartfonów flagowych w tym roku. Pokazano trzy modele: S22, S22+ i Galaxy S22 Ultra.

Premiera Galaxy S22 - najgorętsze smartfony pierwszej połowy 2022

Końcówka nazwy została zsynchronizowana z latami, więc w 2022 roku mamy premierę Galaxy S22. W praktyce nie jednego, lecz trzech: Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra. To najlepsze telefony Samsung, jakie dotychczas powstały, a topowy Galaxy S22 Ultra ma potężne szanse na tytuł najlepszego smartfona roku 2022. Zacznijmy więc od niego.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Wszystkie trzy modele mają wodoodporne obudowy IP68, wykonane z nowego stopu określanego jako Armor Aluminum, co swobodnie można przetłumaczyć jako aluminium pancerne. Mają one cechować się o 30% większą odpornością na zarysowania oraz o 40% większą wytrzymałością na zginanie. Natomiast zarówno z przodu, jak i z tyłu zastosowano najnowsze szkło Corning Gorilla Glass Victus+.

Widać jednak wyraźnie, że model Ultra ma inną stylistykę od S22 i S22+. Bardziej kanciastą, mniej dynamiczną, bardziej zachowawczą. To telefon w biznesowym stylu, ale subiektywnie uważam, że wygląda najlepiej z nich. Zdecydowanie ma przyciągnąć dotychczasowych użytkowników serii Galaxy Note.

Galaxy S22 Ultra ma wyświetlacz Dynamic AMOLED 2x o przekątnej aż 6,8 cala. Odświeżanie wyświetlacza jest adaptacyjne od 1 do 120 Hz. Dzięki temu zachowana jest zarówno płynność obrazu, jak i obniżone zużycie energii. Maksymalna jasność w trybie automatycznym osiąga w szczycie nawet 1750 cd/m2 w Galaxy S22 Plus i Ultra, natomiast w podstawowej wersji jest to 1300 cd/m2. To wręcz rekordowa wartość jak na smartfon. AMOLED ma technologię Vision Booster, która analizuje barwę i intensywność światła w otoczeniu i dostosowuje kolor, kontrast i jasność obrazu na wyświetlaczu. Pod powierzchnią ekranu wbudowano ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Galaxy S22 Ultra obsługuje aktywne piórko S Pen, które jest chowane wewnątrz obudowy, tak jak wcześniej w serii Galaxy Note. Opóźnienie piórka zostało zredukowane z 9 ms do 2,8 ms. Nowy S Pen wyposażony jest w technologię pisania odręcznego znanej firmy Wacom oraz algorytmy AI wspomagające pisanie, np. lepiej rozpoznające, a wręcz przewidujące kierunek wykonywania kolejnych ruchów. Ma to działać z 88 językami. Oczywiście jest też konwersja pisma odręcznego na tekst cyfrowy.

Układ graficzny AMD w Exynosie - będzie się działo

Procesory jak zwykle będą dwa, w zależności od rynku na którym będzie sprzedawany Galaxy S22. Są to: Snapdragon 8 Gen 1 lub Exynos 2200. Klasycznie w Polsce będzie sprzedawany z Exynosem. Oba w najnowszej architekturze ARM v9 i procesie technologicznym 4 nm. Tym razem Exynos 2200 może być naprawdę ciekawy, bo to realnie pierwszy SoC tego producenta, który ma układ graficzny opracowany wraz z AMD (RDNA2). Niemal pewne jest świetne działanie nawet najbardziej zaawansowanych gier i aplikacji. Pytanie tylko co ze zużyciem energii, nagrzewaniem i ewentualnym throttlingiem? Dowiemy się dopiero w czasie pełnych testów. Do tego dochodzi jeszcze zaawansowane szyfrowanie KNOX Vault, które całkowicie izoluje wrażliwe dane od systemu operacyjnego.

Jeśli chodzi o wersje pamięci, to do sprzedaży trafią: 8 + 128 GB, 12 + 256 GB, 12 + 512 GB oraz 12 GB + 1 TB. Nawet podstawowa z nich powinna wystarczyć większości osób. Telefon startuje z systemem Android 12 oraz nakładką One UI 4.1. Aktualizacja Galaxy S22 do Androida 13 jest w zasadzie pewna, ale termin nie jest obecnie znany.

Galaxy S22 Ultra wyposażony jest w akumulator 5000 mAh oraz funkcję szybkiego ładowania energii 45 W, do 50% w niecałe 20 minut. Ma też ładowanie indukcyjne 15 W oraz bezprzewodowe ładowanie zwrotne, czyli może doładować np. smartwatcha Galaxy Watch 4 lub słuchawki Galaxy Buds 2.

Smartfon ma Wi-Fi 6E z optymalizacjami AI, które sprawiają, że łączność może się błyskawicznie aktywować i dezaktywować. Wszystko po to, by oszczędzać energię. Wi-Fi zużywa około 30% mniej energii, niż w poprzednim modelu. Ponadto Wi-Fi lepiej, bardziej optymalnie rozdziela pasmo internetowe między aplikacjami, by poprawić wrażenia użytkownika. To ważne w dobie częstych połączeń wideokonferencyjnych.

W Galaxy S22 Ultra ogromną wagę przyłożono do fotografii oraz filmowania. Widać, że producent spędził wiele czasu na dopracowywaniu oprogramowania i sprzętu.

Aparat główny z tyłu ma technologię nona-binning, polegająca na łączeniu pikseli i realnie polepszającą ostrość i jasność zdjęć nocnych. W zasadzie nie jest to nowość, bo podobną technologię miał już model S20 Ultra, ale tutaj została ona solidnie ulepszona. Sensor ma rozdzielczość 108 Mpx i stabilizację Super Steady. Co ważne, sensor pomimo takiej samej rozdzielczości jest 1,23x większy od sensora w Galaxy S21 Ultra. To może przełożyć się na lepszą jakość obrazu w słabym oświetleniu.

Jest też funkcja autokadrowania podczas nagrywania wideo. Aparat sam rozpoznaje nawet 10 osób w kadrze (do odległości 5 metrów) i wykonuje zoom tak, by były one możliwie jak najlepiej widoczne. Jeśli do jednej osoby dojdzie druga, to kadr przesunie się, by obie postaci były widoczne w centrum. A jeśli dojdzie np. pięć osób, to kadr rozszerzy się, by objąć całą grupę. Jeśli jednak chcemy, to możemy zaznaczyć daną twarz, by ta osoba była wyeksponowana w środku obrazu.

Przedni aparat 40 Mpx używa mapy głębi 3D w celu uzyskania atrakcyjnego, naturalnego efektu rozmytego tła i znacznie lepszej precyzji wycinania postaci z tła. Radzi sobie znacznie lepiej na przykład z rozpoznawaniem nawet cienkich pasm włosów. Tryb portretowy działa też na zwierzętach (zarówno rozmazanie tła, jak i oświetlenie studyjne). Ponadto aparat przedni ma również tryb nocny, który jest nadal bardzo rzadko spotykany w kamerach do selfie.

Smartfon ma 2,5x szybszy Neural Processing Unit (NPU), więc algorytmy AI analizujące obraz działają sprawniej. Dzięki temu komfort używania aparatu jest lepszy niż we wcześniejszym modelu. Ponadto przetwarzanie obrazu zostało ulepszone, szczególnie w słabszym oświetleniu.

Co ciekawe można nawet pobrać dodatkową aplikację Expert RAW, która w końcu może zachęcić więcej osób do posługiwania się tym zaawansowanym formatem, dającym o wiele większe możliwości od zwykłego JPG. Jedną z zalet tej aplikacji jest możliwość efektywnego odszumiania RAW-ów, co dotychczas bywało kłopotliwe w wielu aplikacjach mobilnych. Uzyskamy dobre efekty w łatwy sposób.

Dzięki współpracy ze Snapchat można korzystać np. z trybu nocnego i super rozdzielczości bezpośrednio w aplikacji (bez wychodzenia do aplikacji aparatu w telefonie). Warto też podkreślić, że Galaxy S22 Ultra ma aż dwa aparaty z zoomem optycznym: jeden 3x, a drugi 10x. Mniejszy zoom przydaje się w wielu codziennych sytuacjach, a większe przybliżenie może być użyteczne na wakacjach, wyjazdach poza miasto lub innej, kreatywnej fotografii.

Przydatną funkcją jest Collaboration View, czyli praca zsynchronizowana między Galaxy S22 Ultra i Galaxy Tab S8. Przykład: jeśli rysujemy lub piszemy coś na tablecie, to zestaw przyborów może się wyświetlać na smartfonie, by nie zabierać cennego miejsca na ekranie roboczym. Bardzo interesująca i przydatna funkcja.

Różnice między Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra

Podstawowe różnice to: rozmiar wyświetlacza, wygląd obudowy, obsługa piórka S Pen, akumulator i aparaty.

Samsung Galaxy S22 : 6,1 cala, 10-120 Hz (realnie z zaokrąglonymi narożnikami 5,9 cala)

: 6,1 cala, 10-120 Hz (realnie z zaokrąglonymi narożnikami 5,9 cala) Samsung Galaxy S22+ : 6,6 cala, 10-120 Hz (realnie z zaokrąglonymi narożnikami 6,4 cala)

: 6,6 cala, 10-120 Hz (realnie z zaokrąglonymi narożnikami 6,4 cala) Samsung Galaxy S22 Ultra: 6,8 cala, 1-120 Hz

Galaxy S22 i S22+ mają bardziej zaokrąglone obudowy, które zdecydowanie różnią się przede wszystkim z tyłu, w stosunku do Galaxy S22 Ultra. Modele te są kierowane do innych odbiorców - młodszych i lubiących bardziej dynamiczną, mniej konserwatywną stylistykę. Modele S22 i S22+ nie obsługują piórka S Pen tak jak S22 Ultra.

Wyposażone są też w inne akumulatory, choć to niekoniecznie musi przekładać się na dłuższy czas pracy. Model S22 Ultra ma 500 mAh, ale też największy wyświetlacz, inną łączność Wi-Fi i dodatkowy aparat.

Samsung Galaxy S22 : 3700 mAh, ładowanie przewodowe 25 W

: 3700 mAh, ładowanie przewodowe 25 W Samsung Galaxy S22+ : 4500 mAh, ładowanie przewodowe 45 W

: 4500 mAh, ładowanie przewodowe 45 W Samsung Galaxy S22 Ultra: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W

Galaxy S22 i S22+ mają inne aparaty główne z tyłu (50 zamiast 108 Mpx), z przodu (10 zamiast 40 Mpx), nie mają zoomu optycznego 10x (tylko 3x). Aparat ultraszerokokątny jest w zasadzie taki sam.

Galaxy S22 Ultra oraz S22+ mają Wi-Fi 6E, natomiast podstawowy S22 ma po prostu Wi-Fi 6. Wszystkie mają Bluetooth 5.2, NFC i 5G.

Galaxy S22 i S22+ występują tylko w wersji z 8 GB RAM, podczas gdy S22 Ultra ma kilka wariantów z 12 GB RAM.

Samsung Galaxy S22 - cena

Samsung Galaxy S22 8/128 GB : 3999 zł

: 3999 zł Samsung Galaxy S22+ 8/128 GB : 4999 zł

: 4999 zł Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128 GB: 5899 zł

Ceny pozostałych wersji pojemnosciowych nie zostały podane na premierowej prezentacji.

Przedsprzedaż, gratisy i bonusy

Przedsprzedaż Galaxy S22 oraz S22+ trwa od 9.02 do 10.03, natomiast modelu Galaxy S22 Ultra od 9.02 do 24.02. W tym czasie do każdego z tych smartfonów dostaniemy gratis słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Pro.

Ważny jest też drugi bonus w postaci atrakcyjnej oferty odkupu. Przykładowo jeśli oddamy starszy model Galaxy S21 Ultra w stanie bardzo dobrym (minimalne, drobne ryski na obudowie, ale nie na szkle), to możemy dostać za niego w rozliczeniu 3000 zł. Nawet więcej, jeśli stan będzie dosłownie idealny.

Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o nowych smartfonach Samsung Galaxy S22. Który wybralibyście dla siebie i czy w ogóle są warte tej ceny?