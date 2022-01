Na pierwszy rzut oka Samsung nie szykuje dużej podwyżki cen. Zanosi się jednak na to, że przez inny zabieg najciekawszy Galaxy S22 Ultra będzie zdecydowanie mniej kuszący niż poprzednik.

Ceny Galaxy S22 i Galaxy S22+ identyczne jak poprzedników

Szczegóły związane z cenami wyczekiwanych smartfonów podał Roland Quandt, jeden z najbardziej cenionych w branży informatorów. Rozwiał nadzieje dawane przez niektórych i mówiące o tym, że może być taniej niż w zeszłym roku. Z drugiej strony, nie zanosi się też na tragedię. Przynajmniej co do modeli Galaxy S22 i Galaxy S22+.

Obydwa mają być oferowane w wariantach 8 GB + 128 GB oraz 8 GB + 256 GB. Ceny będą podobno wynosić 849 euro i 899 euro w przypadku Galaxy S22, a także 1049 euro i 1099 euro dla zainteresowanych Galaxy S22+. Przypominając sobie premierę Galaxy S21 i Galaxy S21+ to nie dostrzegamy tutaj jakichkolwiek różnic. I dobrze, bo nie zmieni się design, a i specyfikacje prawdopodobnie czeka jedynie lekka kosmetyka.

Galaxy S22 Ultra trochę droższy, ale będzie miał mniej pamięci

Galaxy S22 Ultra będzie zdecydowanie najbardziej interesujący. Tu zanosi się na zmienioną stylistykę oraz najmocniejsze podzespoły, a także rysik i to z dedykowanym miejscem do przechowywania w obudowie (wzorem serii Galaxy Note).

Tutaj ceny mają kształtować się na poziomie 1249 euro, 1349 euro oraz 1449 euro. Oznacza to podwyżki o kilkadziesiąt euro w dwóch ostatnich przypadkach, co niektórzy mogliby zaakceptować bez większego narzekania. Warto jednak zwrócić uwagę na pewien istotny szczegół. Roland Quandt wskazuje przy tym na warianty 8 GB + 128 GB, 12 GB + 256 GB oraz 12 GB + 512 GB. Co to oznacza? Mniej pamięci RAM niż w Galaxy S21 Ultra. W nim mamy bowiem do czynienia z wariantami 12 GB + 128 GB, 12 GB + 256 GB oraz 16 GB + 512 GB.

Można teraz dyskutować, czy 8 GB pamięci RAM w topowym smartfonie wystarcza, czy jednak powinno być to 12 GB. Niezależnie od odpowiedzi i tak kupujący Galaxy S22 Ultra zapłacą tyle samo lub więcej za smartfona mającego mniejsze zasoby pamięci RAM niż poprzednik.

Oficjalna premiera smartfonów z serii Galaxy S22 odbędzie się już w przyszłym miesiącu.

Źródło: @rquandt, foto: samsung