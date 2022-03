Samsung Galaxy S22 jest dla osób preferujących mniejsze telefony z Androidem. Trzyma się go wygodnie, ma najwyższej klasy wyświetlacz, bardzo dobre aparaty, działa szybko, nadaje się do gier i multimediów, wyposażony jest w nowoczesną łączność bezprzewodową i wodoodporną obudowę.

ocena redakcji:









4,5/5

Galaxy S22 - recenzja

Samsung Galaxy S22 jest o wiele tańszy od testowanego wcześniej Galaxy S22 Ultra. Jest też znacznie mniejszy, lżejszy, ma inne aparaty i nie ma aktywnego piórka S Pen. Działa jednak równie szybko, jest tak samo wydajny, dobrze wykonany, wodoodporny i przede wszystkim przyjemniejszy w obsłudze jedną ręką. W obecnych czasach, kiedy dominują ogromne wyświetlacze, ten smartfon może uchodzić za kompaktowy. I tak właśnie jest.

Jeśli masz dość ciężkich telefonów i chcesz kupić coś wygodnego, a jednocześnie szybkiego i nowoczesnego oraz robiącego piękne zdjęcia i filmy, to Galaxy S22 powinien Ci się spodobać. Zapraszam do recenzji.

Dodam na początku, że zwłaszcza pod względem systemu (pomijając funkcje piórka S Pen) S22 jest taki sam jak S22+ i S22 Ultra. Dlatego ta recenzja jest odrobinę skrócona, a więcej informacji możesz znaleźć w teście S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S22+ Samsung Galaxy S22 Ultra Wyświetlacz 6,1 cala, AMOLED 10-120 Hz

1080 x 2340 px,

1300 nit (maks) 6,6 cala, AMOLED 10-120 Hz

1080 x 2340 px,

1750 nit (maks) 6,8 cala, AMOLED 1-120 Hz

1440 x 3088 px,

1750 nit (maks) Procesor Samsung Exynos 2200 Samsung Exynos 2200 Samsung Exynos 2200 Pamięć 8/128 GB

8/256 GB 8/128 GB

8/256 GB 8/128 GB

12/256 GB

12/512 GB

12 GB/1 TB Akumulator 3700 mAh

ładowanie przewodowe 25 W

ładowanie indukcyjne 15 W

bezprz. ładowanie zwrotne 4500 mAh

ładowanie przewodowe 45 W

ładowanie indukcyjne 15 W

bezprz. ładowanie zwrotne 5000 mAh

ładowanie przewodowe 45 W

ładowanie indukcyjne 15 W

bezprz. ładowanie zwrotne Aparaty podstawowy: 50 Mpx

f/1.8, OIS, 85 stopni

ultraszerokokątny: 12 Mpx

f/2.2, 120 stopni

zoom optyczny 3x: 10 Mpx

f/2.4, OIS, 36 stopni

wideo: 8K 24 kl/s, 4K 60 kl/s



przód: 10 Mpx f/2.2,

wideo 4K 60 kl/s podstawowy: 50 Mpx

f/1.8, OIS, 85 stopni

ultraszerokokątny: 12 Mpx

f/2.2, 120 stopni

zoom optyczny 3x: 10 Mpx

f/2.4, OIS, 36 stopni

wideo: 8K 24 kl/s, 4K 60 kl/s



przód: 10 Mpx f/2.2,

wideo 4K 60 kl/s podstawowy: 108 Mpx

f/1.8, OIS, 85 stopni

ultraszerokokątny: 12 Mpx

f/2.2, 120 stopni

zoom optyczny 3x: 10 Mpx

f/2.4, OIS, 36 stopni

zoom optyczny 10x: 10 Mpx

f/4.9, OIS, 11 stopni

wideo: 8K 24 kl/s, 4K 60 kl/s



przód: 40 Mpx f/2.2,

wideo 4K 60 kl/s Łączność 5G mmWave / sub 6 GHz,

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC 5G mmWave / sub 6 GHz,

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC,

UWB 5G mmWave / sub 6 GHz,

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC,

UWB System Android 12, One UI 4.1 Android 12, One UI 4.1 Android 12, One UI 4.1 Wymiary

(sz/wy/gr) 70,6 x 146 x 7,6 mm 75,8 x 157,4 x 7,6 77,9 x 163,3 x 8,9 mm Masa

i matriały 168 g

Gorilla Glass Victus+

(przód i tył)

Armor Aluminum

(ramki boczne) 196 g

Gorilla Glass Victus+

(przód i tył)

Armor Aluminum

(ramki boczne) 229 g

Gorilla Glass Victus+

(przód i tył)

Armor Aluminum

(ramki boczne) Inne wodoodporność IP68

(do 1,5 m przez 30 min),

ultradźwiękowy czytnik

linii papilarnych wodoodporność IP68

(do 1,5 m przez 30 min),

ultradźwiękowy czytnik

linii papilarnych wodoodporność IP68

(do 1,5 m przez 30 min),

ultradźwiękowy czytnik

linii papilarnych

Mniejszy rozmiar to duża zaleta

Aktualnie modele z rodziny S22 można kupić w trzech rozmiarach: z wyświetlaczem 6,1, 6,6 lub 6,8 cala. Podstawowy Galaxy S22 jest najmniejszy z nich i moim zdaniem najprzyjemniejszy w użyciu. Obudowa jest nawet odrobinę mniejsza od podstawowego iPhone 13, który w moim teście też oceniłem jako wygodny. Ekstremalnie wygodny Asus ZenFone 8 jest o 2 mm węższy, ale 2 mm wyższy i trochę grubszy.

Galaxy S22 to jeden z najlepszych kompaktowych telefonów flagowych. Nie dość, że obsługa jedna ręką jest bardzo wygodna, to w dodatku telefon jest lekki i można go trzymać bez odczuwalnego zmęczenia przez długi czas.

Mniejsze wymiary nie oznaczają gorszej jakości wykonania. W obudowie zastosowano takie same materiały, jak w Galaxy S22+ i S22 Ultra. Ramki boczne wykonano z aluminium o podwyższonej odporności na wyginanie i zarysowania, a przód i tył zabezpieczono najnowszym szkłem Gorilla Glass Victus+. Słowem: są to wysokiej klasy materiały, pasujące do telefonu flagowego.

Głośniki są przeciętne

Tutaj wiele pisać nie trzeba. Głośniki są gorsze niż w konkurencyjnym iPhone 13. Różnica jest duża. Samsung Galaxy S22 gra dość płasko, ma trochę irytujące tony wysokie i brakuje mu tonów niższych. Głośność jest wystarczająca. Nowy iPhone 13 ma o wiele lepszą głębię brzmienia. Dźwięk jest bardziej gładki i mocniejszy.

Brak mini jack dla słuchawek przewodowych

Wiele osób wciąż używa słuchawek przewodowych, bo nie czuje potrzeby ich zmiany na bezprzewodowe lub wręcz preferuje lepszą jakość po kablu. W Galaxy S22 można podłączyć słuchawki przewodowe tylko przez przejściówkę z USB typu C, na mini jack 3,5 mm. Taką przejściówkę można łatwo zgubić, a konwersja dźwięku z cyfrowego na analogowy też nie zawsze jest dobra. Dlatego brak wyjście mini jack to w mojej opinii wada.

Takiego złącza nie ma też iPhone 13, ale ma je Asus ZenFone 8 (który z resztą imponuje jakością dźwięku na tym wyjściu).

Jest dual SIM i eSIM, ale nie ma microSD

W Galaxy S22 można użyć dwóch kart nano SIM. Można też dodać plan za pomocą numeru eSIM (bez fizycznej karty SIM). To z pewnością zalety. Szkoda, że telefon nie ma slotu na kartę pamięci microSD, która pozwoliłaby przechowywać poza szybką pamięcią masową muzykę, zdjęcia i filmy.

Wyświetlacz jest bardzo dobry

Samsung przyzwyczaił nas do tego, że wyświetlacze AMOLED w jego smartfonach należą do najlepszych. Nawet w tanich modelach są one dobre, a w topowych flagowcach są po prostu fenomenalne. Galaxy S22 ma jeden z najlepszych wyświetlacz ze wszystkich smartonów.

Imponuje pod względem jakości kolorów, kontrastu, wysokiej jasności (1300 cd/m2) i płynności obrazu. Ta ostatnia cecha wiąże się oczywiście z dynamicznym odświeżaniem od 10 do 120 Hz. Telefon sam analizuje obraz i dostosowuje odświeżanie do aktualnie wyświetlanych treści. W statycznych materiałach będzie mniejsze, a w dynamicznych wyższe. Dzięki temu wrażenia z obsługi stoją na najwyższym poziomie, a jednocześnie udało się lekko ograniczyć zużycie energii.

Warto jednak zaznaczyć, że Galaxy S22+ i S22 Ultra oferują jeszcze wyższą jasność szczytową (chwilową), na poziomie 1750 cd/m2. Na co dzień raczej tego nie zauważymy. Maksymalna jasność może aktywować się na moment tylko w ekstremalnie ostrym świetle.

Telefon jest dobry do oglądania filmów na Netflix, bo wspiera zabezpieczenia Widevine L1 i technologię HDR10+. Wideo HDR na YouTube też wygląda świetnie, choć oczywiście tutaj raczej ograniczamy się do filmów typu “demo” lub niezbyt licznych nagrań z telefonów lub kamer z tą technologią.

Płaskie szkło - lubię to

Dla mnie dużą zaletą jest idealnie płaskie szkło zarówno na wyświetlaczu, jak i z tyłu obudowy. Przede wszystkim dlatego, że możemy o wiele łatwiej wybrać odpowiednie szkło ochronne lub folię.

Wyświetlacz zawsze włączony

Znana i lubiana funkcja, która zastępuje i rozszerza możliwości diody powiadomień. Na zablokowanym telefonie może się zawsze wyświetlać godzina, data, procent baterii, ikony powiadomień, a nawet małe, wybrane przez nas zdjęcie lub inna grafika.

Opcja AOD (Always On Display) może uruchamiać się automatycznie według harmonogramu (np. od 7:00 do 23:00), aby nie zużywać baterii w nocy. Na zablokowanym ekranie aktywować można też prosty interfejs do sterowania muzyką.

Czas pracy na baterii nie jest dobry

W niewielkiej obudowie Galaxy S22 mieści się akumulator o pojemności 3700 mAh (nominalnie minimum 3590 mAh). Trzeba przyznać, że jest to ogniwo niezbyt duże, jak na telefon flagowy, o wysokiej wydajności. Ponadto Samsung wykonał świetną robotę pod względem optymalizacji szybkości działania, ale optymalizacja zużycia energii wyszła mu znacznie gorzej.

Efekt: łączny czas włączonego wyświetlacza, między pełnymi ładowaniami (SOT) wynosi średnio 4,5 - 5,5 godziny. Czasami trochę więcej, a czasami nawet mniej, zwłaszcza gdy ktoś korzysta z dwóch kart SIM i ciągle używa telefonu w sieci 5G lub LTE.

Niestety, ale telefon nawet leżąc z zablokowanym ekranem i włączonym AOD potrafił zużywać kilka procent baterii w ciągu godziny. Realnie w moich rękach działał od rana do wieczora, więc plan minimum jest spełniony, ale jeśli mam być szczery, to rzadko udawało mu się wytrzymać więcej niż 1 dzień.

Nie uważam, żeby bateria była za mała, bo iPhone 13 ma jeszcze mniejszą, a u mnie wytrzymuje 2 pełne dni, czyli w zasadzie dwa razy dłużej niż Samsung, z większym akumulatorem.

Ładowanie baterii nie jest szybkie

W opakowaniu nie ma ładowarki, żeby polepszyć walory ekologiczne. To oznacza, że Samsung chce, abyśmy używali takiej ładowarki, jaką już mamy. Ja nie mam żadnej szybkiej ładowarki Samsung, więc używałem ładowarki ponad 60 W od MacBooka.

Podstawowy Galaxy S22 wspiera ładowanie tylko 25 W (Galaxy S22+ i S22 Ultra mają 45 W), więc realny czas ładowania jaki ja osiągnąłem to około 1 godzina i 35 minut, a nawet trochę więcej. Nie jest to wynik dobry. Na rynku jest wiele smartfonów, które ładują się 2-3 razy szybciej.

Telefon ma funkcję ładowania bezprzewodowego oraz indukcyjnego współdzielenia energii. Może naładować np. słuchawki TWS lub dobry smartwatch.

Szybkość działania jest świetna

Galaxy S22 to ścisła czołówka najszybszych telefonów w 2022 roku. Procesor Samsung Exynos 2200, 8 GB RAM i szybka pamięć masowa UFS 3.1, w połączeniu z odświerzaniem wyświetlacza 120 Hz oferują imponujące wrażenia. Telefon nadaje się do gier, zaawansowanych aplikacji i multimediów (nie licząc dość słabego czasu pracy na baterii). Szybkość działania i wydajność są bardzo dobre.

6.7 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 117 kl/s GFXBench Manhattan 118 AnTuTu 8 745037 GFXBench T-Rex Offscreen 256 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 174 kl/s 6.9 Parametry telefonu Pamięć RAM 8192 MB Przekątna ekranu 6.1 cale/cali Waga 168 g 4.3 Bateria Bateria - rozmowy 1345 min. Bateria - internet 631 min. Bateria - filmy 686 min. 9.7 Ocena subiektywna Jakość filmów 5.7 Jakość zdjęć 5.6 Jakość wykonania 5.6

System i podstawowe funkcje

Uwaga! Poniżej wstawię kilka zrzutów ekranowych z Galaxy S22, ale większość funkcji systemowych oprócz piórka S Pen jest podobna do Galaxy S22 Ultra. Żeby nie powielać treści zachęcam do zapoznania się z systemem Android 12 i nakładką OneUI 4 w recenzji Galaxy S22 Ultra.

Czy Samsung Galaxy S22 ma dobry aparat?

Tak, Galaxy S22 ma jeden z najlepszych aparatów ze wszystkich telefonów. Z resztą zobaczcie i oceńcie sami.

Maksymalną jakość można uzyskać tylko zapisując zdjęcia RAW - w tym przypadku jest to popularny format DNG. Kilka kolejnych zdjęć zostało wywołanych w Adobe Lightroom z formatu DNG i wyeksportowanych do plików JPG, które możecie ocenić poniżej.



aparat tylny, podstawowy, zdjęcie RAW DNG wywołane do JPG



aparat tylny, podstawowy, zdjęcie RAW DNG wywołane do JPG



aparat tylny, podstawowy, zdjęcie RAW DNG wywołane do JPG

Skoro już wiecie jak to wygląda po konwersji z RAW do JPG, to teraz możecie ocenić jakość zdjęć bezpośrednio zapisanych w telefonie do JPG.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, zoom optyczny 3x



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, zoom optyczny 3x



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

ZOOM

aparat tylny, zoom optyczny 3x

I jakie są Wasze wnioski? Moim zdaniem jest dobrze. Naturalnie jakość jest trochę niższa od zdjęć zapisanych do RAW i wywołanych do JPG (tryb Pro), ale wciąż w trybie automatycznym (Zdjęcie) obraz wygląda po prostu dobrze. Dotyczy to zarówno aparatu podstawowego, ultraszerokokątnego oraz zoomu. Każdy z nich jest w pełni użyteczny, nawet jeśli oglądamy zdjęcia w pełnym powiększeniu.

Przypomnę tylko, że teleobiektyw ma zoom optyczny 3x oraz stabilizację optyczną. Podstawowy moduł też ma stabilizację optyczną. Nie ma jej aparat “ultra” oraz przedni.

Uwaga! Jeśli chcesz zobaczyć oryginalne zdjęcia w pełnej rozdzielczości 50 Mpx, to znajdziesz je w tym porównaniu aparatów 50 Mpx. Standardowo w trybie automatycznym oraz Pro zdjęcia mają rozdzielczość 12 Mpx z wszystkich aparatów tylnych.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, zoom optyczny 3x



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, zoom optyczny 3x

W podstawowym Galaxy S22 nie ma teleobiektywu z zoomem optycznym 10x, który oferowany jest w Galaxy S22 Ultra. Sądze jednak, że większość osób może bez tego żyć, tym bardziej, że mały S22 jest znacznie tańszy.

Zdjęcia w trybie nocnym też wyglądają dobrze. Połączenie stabilizacji optycznej i cyfrowej sprawia, że można uzyskać jasne, nieporuszone zdjęcia, wykonane na długim naświetlaniu (kilka sekund), nawet gdy trzymamy telefon w rękach bez podparcia. Rzecz jasna odszumianie jest widoczne, a szczegółowość nie jest równie dobra jak w dzień, ale nocne zdjecia i tak wyglądają atrakcyjnie. Nadają się do publikacji w mediach społecznościowych, a nawet do druku.

Oceńcie sami poniżej.



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny

Przedni aparat w Galaxy S22 ma niższą rozdzielczość od S22 Ultra (10 vs 40 Mpx), ale zdjęcia selfie wciąż wyglądają sensownie i mają dobrą szczegółowość. Dostępny jest oczywiście tryb portretowy z rozmytym tłem i efektami.



aparat przedni



aparat przedni, tryb portretowy

Galaxy S22 nagrywa filmy 8K24 kl/s z tyłu lub 4K60 kl/s z tyłu i z przodu. Ja zdecydowanie polecam tę drugą opcję, bo większość z nas i tak nie ma ani telefonu 8K, ani monitora 8K, ani telewizora 8K. Jasne, że filmy 8K można zmniejszyć do 4K i wtedy będą oferowały ostry obraz, z mniejszymi szumami, ale wideo 8K zajmuje więcej miejsca w pamięci i ma gorszą płynność. Na razie tak wysoka rozdzielczość nie przydaje się typowemu użytkownikowi.

Czy warto kupić Galaxy S22? Opinia

Oficjalna cena to niecałe 4000 zł. Dla większości osób to wciąż jest telefon drogi, ale jego główny konkurent, czyli iPhone 13 kosztuje trochę więcej. Moim zdaniem z Samsungiem może powalczyć np. Asus ZenFone 8, który moim zdaniem jest fenomenalnym, kompaktowym flagowcem, a kosztuje obecnie mniej niż 3000 zł. Nie dość, że jest znacznie tańszy, to również ma świetne aparaty, wyjście słuchawkowe mini jack (ze świetną jakością audio) i działa jeszcze szybciej od Samsunga.

Muszę jednak przyznać, że Galaxy S22 dostaje główną nagrodę za całokształt. To po prostu świetny smartfon pod niemal każdym względem. Wyjątkiem jest tylko dość słaby czas pracy na baterii. Pozostałe kwestie, w tym nowoczesna łączność, wydajność, wygoda obsługi jedną ręką, filmy, zdjęcia, funkcje systemowe - wszystko to stoi na najwyższym poziomie.

Ujmując sprawę krótko: tak, warto kupić Galaxy S22, pod warunkiem, że możesz wybaczyć mu słabą baterię.

Daj znać w komentarzach co Ty sądzisz o podstawowym Galaxy S22. A jeśli już go masz, to podziel się wrażeniami. Udanego dnia!

Opinia o Samsung Galaxy S22 [128 GB] Plusy niewielkie wymiary i niska waga (telefon jest poręczny),

bardzo szybkie działanie w każdej sytuacji,

wysoka wydajność w grach,

bardzo jasny wyświetlacz (1300 cd/m2),

wysoka jakość zdjęć JPG z przodu i z tyłu,

bardzo wysoka jakość zdjęć RAW (tryb Pro),

zaskakująco dobry aparat z zoomem optycznym 3x,

nagrywanie filmów 8K 24 kl/s lub 4K 60 kl/s,

wodoodporna obudowa IP68,

wysoka jakość wykonania (szkło GG Victus+ i aluminium),

bezprzewodowe ładowanie baterii oraz indukcyjne ładowanie zwrotne,

5G, Wi-Fi 6, dual SIM, NFC, Bluetooth 5.2, bezprzewodowy DeX,

bardzo szybka pamięć masowa, Minusy czas pracy na baterii bywa niewystarczający,

ładowanie baterii nie jest szybkie,

głośniki grają dość płasko,

brak klasycznego wyjścia słuchawkowego 3,5 mm,

brak miejsca dla karty pamięci microSD,

brak ładowarki w komplecie.